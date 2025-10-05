Σε νοσοκομείο των Αθηνών νοσηλεύεται βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό τσάι σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, όταν εργαζόμενη φέρεται να έχυσε κατά λάθος το ρόφημα πάνω στο μωρό, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι μαζί με τους γονείς του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα.

Εκεί συνεχίζει να νοσηλεύεται, λαμβάνοντας εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Η 20χρονη εργαζόμενη συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό και, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη. Αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.