Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη δυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο.

Σταδιακά προς το μεσημέρι, πιο ήπιες και διάσπαρτες βροχές θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, και στο Αιγαίο. Ασθενούς ως και μέτριας έντασης φαινόμενα, και μικρής έκτασης. Το βράδυ ενώ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, καταιγίδες θα επιμείνουν στα βορειοανατολικά και στη δυτική Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσουν οι μέγιστες τιμές τους 21 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, έως 23 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι 24 βαθμούς στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6.

Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή συννεφιά και θα σημειώνονται μέχρι το απόγευμα, ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-22 βαθμούς, νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 2-4, το βράδυ έως 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπεται μουντός καιρός και σποραδικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-19 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ.



Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Το Σάββατο, στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.