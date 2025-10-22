Ο καιρός μετά από ένα διάστημα εκτεταμένων βροχοπτώσεων και καταιγίδων, θα αποκτήσει μία καλοκαιρινή διάθεση. Αν και αυτή η αλλαγή θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από το Σάββατο και θα κρατήσει για μερικές ημέρες. Ωστόσο, αυτό το κλίμα δε φαίνεται να παραμένει μέχρι και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, όποτε είναι και προγραμματισμένες οι παρελάσεις προς τιμήν της εθνικής επετείου.

Άστατος ο καιρός την Πέμπτη

Την Πέμπτη ο καιρός στα νοτιοδυτικά και στο Αιγαίο θα είναι άστατος. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειώνονται σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το απόγευμα από τα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και βελτιωμένο καιρό από το απόγευμα. Με εξαίρεση τις περιοχές όπου αναμένονται καταιγίδες, περιμένουμε γενικά ήπιες βροχές στη χώρα, σημειώνει η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 – 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές και μέχρι 26 οι μέγιστες τιμές στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη σε εντάσεις 3 – 5 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα μέχρι 6.

Στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές το μεσημέρι, αλλά ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 – 23 βαθμούς, νοτιοδυτικοί οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3 – 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κατά περιόδους θα έχουμε νεφώσεις, πιο πυκνές το βράδυ, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών σε τμήματα της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 – 21 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 – 3 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.

Το πέρασμα στο μίνι καλοκαίρι

Από την Παρασκευή πηγαίνουμε σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες για να οδηγηθούμε στο «Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», δεν θα κρατήσει πολλές ημέρες, με τον υδράργυρο κυρίως Σάββατο και Κυριακή να ανεβαίνει σημαντικά, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Την Παρασκευή, οδηγούμαστε σε ένα καιρό τύπου «Π», δηλαδή το βαρομετρικό χαμηλό θα αφήσει μία αστάθεια πίσω του. Οι περισσότερες βροχές θα αφορούν τα δυτικά και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, χωρίς όμως να προβληματίζουν ιδιαίτερα τα φαινόμερα.

Από εκεί και πέρα, Σάββατο και Κυριακή, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες για τα 3/4 της χώρας μας, όμως θα επιμείνει ο άστατος καιρός προς τη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, όπου εκεί θα έχουμε κατά διαστήματα και βροχές. Ο υδράργυρος στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

«Δεν αποκλείω τα 30άρια προς το τέλος της εβδομάδας»

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να ανέβει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

«Συνεχίζονται σήμερα και αύριο, οι Φθινοπωρινές βροχές, κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα», προσθέτει ο ίδιος. Μάλιστα, εξηγεί ότι «το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη».

«Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα»

«Πολλές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά (ισχυρές σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά) που βαθμιαία αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα», γράφει σε ανάρτησή του στο X, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Ωστόσο, ο ίδιος αναφέρει ότι την Παρασκευή αναμένεται να διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα Δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει έως το Σάββατο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Θοδωρή Κολυδά, αλλά την Κυριακή και τη Δευτέρα ανεβαίνει αισθητά φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς. Μάλιστα, «τοπικά στη βόρεια Κρήτη αγγίζει λόγω των νοτιάδων (καταβατικοί άνεμοι) ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου», προσθέτει ο ίδιος.

Τι θα συμβεί την 28η Οκτωβρίου

Δευτέρα, παρομονή της 28ης Οκτωβρίου, έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαρίας με βροχές και καταιγίδες, το οποίο θα συνεχιστεί και την 28η Οκτωβρίου, και σταδιακά θα υποχωρήσει, υπογραμμίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας από την πλευρά του, κάνει μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι «ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».

Ενώ και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει σε ανάρτησή του στο X, πως «Την Τρίτη ξαναχαλάει ο καιρός από τα βόρεια» και «η θερμοκρασία την Τρίτη πέφτει αισθητά με το πέρασμα ενός Βαλκανικού μετώπου»