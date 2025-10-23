Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 52χρονος εργαζόμενος, το χέρι του οποίου πιάστηκε σε μηχάνημα κατά της διάρκεια της βάρδιας του σε εργοστάσιο διαλογής σταφίδας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν το χέρι του 52χρονου εγκλωβίστηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα μία ατσάλινη ράβδος να καρφωθεί στο μπράτσο του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το MEGA αλλά και στις αποκλειστικές εικόνες, ο 52χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος μέχρι να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική, ομάδα της ΕΜΑΚ αλλά και ασθενοφόρο που μετά τον απεγκλωβισμό του τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, την στιγμή που η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Δείτε το βίντεο:

Προσοχή, σκληρές εικόνες!