Ανακοπή υπέστη ξαφνικά την ώρα της προπόνησής του 15χρονο αγόρι σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Ο ανήλικος έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι από την πτώση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε αρχικά στο Ασκληπείο Βούλας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό, πιθανότατα από την πτώση τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του.

Οι εξετάσεις έδειξαν επίσης βλάβες στο ήπαρ και τον θώρακα, οι οποίες αποδίδονται στις προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) που έγιναν επί τόπου.

Ο νεαρός παραμένει σε καταστολή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.