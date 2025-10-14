Τον θυμό της μειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής προκάλεσε ο μάρτυρας της εξεταστικής επιτροπής, ο Λευτέρης Ζερβός, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Ζερβός, παρότι αναφέρεται σε αρκετές συνομιλίες δήλωσε άγνοια, ενώ παρότι δεν φέρει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στην υπόθεση ούτε έχει κληθεί καν ως μάρτυρας από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να καταθέσει, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής προκειμένου να ξεφύγει τις επίμονες και δύσκολες ερωτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο μάρτυρας απάντησε στις επανειλημμένες ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης λέγοντας πως δεν έχει λάβει τη δικογραφία και δεν γνωρίζει τους διαλόγους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρέχει καμία πληροφορία η επεξήγηση. «Δεν ξέρω τους διαλόγους. Θέλω να κάνω χρήση του δικαιώματος της σιωπής», είπε χαρακτηριστικά.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατήγγειλε πως εφόσον ο μάρτυρας δεν έχει λάβει ιδιότητα κατηγορούμενου από δικαστική αρχή, το ασκεί παρανόμως. Μάλιστα ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση, προκειμένου να χορηγηθούν οι συνομιλίες και «να τις θυμηθεί».

«Χρήση του δικαιώματός μου περί σιωπής»

«Κάνω χρήση του δικαιώματός μου περί σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης στο κομμάτι των διαλόγων. Ενδεχομένως θα κληθώ από το φυσικό δικαστή να καταθέσω. Για τους διαλόγους έχω δει μόνο αποσπάσματα, δεν έχω τη δικογραφία. Μιλούσα με εκατοντάδες παραγωγούς κάθε μέρα. Δεν μπορώ να παρέχω πληροφορία ή επεξήγηση σε διάλογο που δεν γνωρίζω» είπε ο μάρτυρας, όταν η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ Μιλένα Αποστολάκη του διάβαζε αποσπάσματα από τις επίμαχες συνομιλίες.

Όταν ο μάρτυρας ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη αν υπήρξαν πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ, το αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Δεν υπήρξε ποτέ καμία παρέμβαση ούτε από Αυγενάκη ούτε από Τσιάρα. Κατηγορηματική είναι η απάντησή μου, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Ελευθέριος Ζερβός. Σημειώνεται ότι ο κ. Ζερβός βρέθηκε σε αυτή την θέση μέσω του Λευτέρη Αυγενάκη, λέγοντας ότι έχει τα προσόντα και πως γνώριζε ότι ήταν βραχύχρονο. Πιο συγκεκριμένα, ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Λευτέρη Αυγενάκη, εξήγησε πως αυτές είναι φιλικές – κοινωνικές, ενώ υποστήριξε πως γνωρίζει την οικογένεια Ξυλούρη, όπως και τον Γρύλο Παπαδάκη.

Σχετικά με επίμαχη συνομιλία που περιέχεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ελευθέριος Ζερβός αρνήθηκε πως εμπόδισε τη διενέργεια ελέγχου στα Ζωνιανά. «Δεν μπορούσα ούτε να επισπεύσω, ούτε να καθυστερήσω έλεγχο. Ουδέποτε διεκόπη ο έλεγχος, ο έλεγχος έγινε επί ημερών μας και υπήρξαν και ευρήματα. Ο έλεγχος στα Ζωνιανά έγινε. Τηρήσαμε τα νόμιμα. Ουδέποτε ανακόψαμε, ούτε επισπεύσαμε», όπως κατέθεσε.

Σχετικά με το εάν είχε επαφές με Κρητικούς για ευνοϊκή μεταχείριση ή αν έδωσε συμβουλές σε συγγενικά πρόσωπα, ώστε να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις, απάντησε: «Μιλούσα με τους πάντες. Και με Κρητικούς. Έστειλα αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν συμβούλευσα κανένα συγγενικό πρόσωπο. Για παράδειγμα, οι γονείς μου έχουν ελαιόδεντρα, έχουν κάνει αιτήσεις. Πήραν 5.000 ευρώ νόμιμα το ‘22, το ‘23 πήραν 2.925 ευρώ και το ‘24 πήραν 1.250 ευρώ. Άρα δεν έδωσα συμβουλές…».

«Τι είστε broker; Μεσάζοντας βοσκοτόπων; Πώς τα μοιράζετε έτσι τα βοσκοτόπια λες και είναι τσιφλίκια σας; Τι αλισβερίσι είναι αυτό, να μοιράζετε στρέμματα με Γρύλλους λες και είναι τσιφλίκια σας;» ρώτησε η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απάντηση του ο Ελευθέριος Ζερβός ανέφερε πως αν οι συγκεκριμένοι αφορούν σε βοσκοτοπικά δικαιώματα, τότε η μεταβίβαση βοσκοτόπων πρόκειται για νόμιμη διαδικασία. Ωστόσο ανέφερε πώς δε γνωρίζει τους συγκεκριμένους διαλόγους.

Σε ερώτηση του Αλεξάνδρου Καζαμία, βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας σημειώνοντας μάλιστα ότι παραιτήθηκε τον Ιούλιο, δηλαδή στον απόηχο του σκανδάλου.

Ιδιαίτερα οργισμένος ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος – Χρήστος Αυλωνίτης ο οποίος είπε ότι ο μάρτυρας «δουλεύει ψιλό γαζί την επιτροπή».

Πηγές ΠαΣοΚ : Η ένοχη σιωπή του κ. Ζερβού

Το γεγονός ότι ο μάρτυρας απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της ΝΔ, ενώ «επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠαΣοΚ επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του» σχολιάζουν πηγές του ΠαΣοΚ .

Σχετικά με το ότι ο κ. Ζερβός ερωτηθείς για επίμαχους διαλόγους, δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται», οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκη». Για το ΠαΣοΚ ο μάρτυρας «δεν τόλμησε να απαντήσει στο ερώτημα «του ενός εκατομμυρίου»: ποιος είναι ο «Μάκης» που αναφέρεται στις συνομιλίες και ποιο ρόλο διαδραματίζει στις πολιτικές συναλλαγές».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: Οι κομματάρχες της ΝΔ έπαθαν (επιλεκτική) αμνησία και απαξιώνουν την Εξεταστική Επιτροπή

Με ιδιαίτερο αυστηρό τόνο αναφέρθηκαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, στον «”άνθρωπο” του Αυγενάκη στην Κρήτη και κατά παραδοχή του στέλεχος της ΝΔ (αντιπρόεδρος στην Νομαρχιακή Ηρακλείου)». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ο Ελευθέριος Ζερβός, που μοίραζε τα στρέμματα σαν να είναι τσιφλίκι του, ξαφνικά έπαθε απώλεια μνήμης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλέστηκε το δικαίωμά του “στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση” για να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανατριχιαστικές και αποκαλυπτικές συνομιλίες του, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναλυτικά οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός αρνήθηκε με κυνισμό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να λάβει σήμερα γνώση των συνομιλιών, τις οποίες (υποτίθεται ότι) δεν θυμάται. Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στις συνομιλίες θυμίζει άνθρωπο του περιθωρίου, εμφανίστηκε σήμερα με το κοστούμι του τεχνοκράτη και του «νέου ανθρώπου» που κλήθηκε από το επιτελικό κράτος να συμβάλει δήθεν στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Με άλλα λόγια στο… στήσιμο του ρουσφετολογικού μηχανισμού της ΝΔ στην Κρήτη.

Οι παρεμβάσεις του, όπως αποδεικνύουν οι συνομιλίες που «δεν θυμάται» ο κ. Ζερβός, συνίσταντο ιδίως στην εκ των προτέρων ενημέρωση των ελεγχόμενων για τους επικείμενους ελέγχους, ώστε εκείνοι να προλάβουν να «προετοιμαστούν» καταλλήλως, συγκεντρώνοντας, για παράδειγμα, το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο που υπολείπεται– σε σχέση με το δηλωθέν– από τρίτους κτηνοτρόφους και τοποθετώντας τα απαραίτητα ενώτια στα ζώα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να φροντίζει να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τους να παρακάμψουν τους ελέγχους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να τους καθυστερήσουν ή έστω να είναι «επιεικείς» κατά τις διαπιστώσεις τους.

Ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές, που –κατά τη δικογραφία της ΕΡΡΟ– «δεν συνάδουν με τα καθήκοντα και τον ρόλο του», ενώ εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα!

Όλα αυτά είναι που θέλει να κρύψει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση την κοροϊδία εντός του ελληνικού κοινοβουλίου.