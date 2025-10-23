Εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», διοργανώνει το απόγευμα τη Πέμπτης 23 Οκτωβρίου ο «Κύκλος Ιδεών» στο Ξενοδοχείο King George, στην πλατεία Συντάγματος, στην οποία θα μιλήσει, μεταξύ άλλων, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση:

Στην εκδήλωση συζητούν οι:

Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, ΙΔΙΣ, π. στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ

Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ

Ανδρέας Πετρουλάκης, Γελοιογράφος

Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος

Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis

και φυσικά ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Δείτε εικόνες: