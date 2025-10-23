Εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», διοργανώνει το απόγευμα τη Πέμπτης 23 Οκτωβρίου ο «Κύκλος Ιδεών» στο Ξενοδοχείο King George, στην πλατεία Συντάγματος, στην οποία θα μιλήσει, μεταξύ άλλων, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Παρακολουθήστε live την εκδήλωση:
Στην εκδήλωση συζητούν οι:
- Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, ΙΔΙΣ, π. στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ
- Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ
- Ανδρέας Πετρουλάκης, Γελοιογράφος
- Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος
- Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis
- και φυσικά ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.
Δείτε εικόνες: