Ηχηρή παρέμβαση για τα Τέμπη πραγματοποίησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ εξαπέλυσε τα πυρά του προς πάσα κατεύθυνση για τις τελευταίες εξελίξεις.

Προφανώς, ο κ. Βενιζέλος αναφέρεται στα αιτήματα των συγγενών για εκταφή των νεκρών. Μάλιστα, επισημαίνει ότι μια τραγωδία «δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».

