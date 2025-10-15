Το διεθνές σκηνικό αστάθειας και ανακατατάξεων και τη θέση της Ελλάδας σε αυτό ανέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάταξης του διεθνούς συστήματος, όπου «οι θεσμοί δεν λειτουργούν και δεν υπάρχει πλέον ένα κοινό πρωτόκολλο».

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως «η διεθνής κοινότητα θεωρεί ότι χωρίς λύση δύο κρατών δεν θα υπάρξει βιώσιμη ειρήνη», ωστόσο «τοπογραφικά η περιοχή έχει διαμορφωθεί με τρόπο που δεν επιτρέπει πλέον αυτή τη λύση».

Πρόσθεσε ότι «κερδισμένοι, προς το παρόν, εμφανίζονται οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ», επισημαίνοντας ότι «η μεγάλη εικόνα είναι μια ρευστοποίηση όσων γνωρίζαμε».

Ο πρώην υπουργός προειδοποίησε ότι η Δύση ως πολιτική οντότητα δοκιμάζεται, καθώς «ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποδέχεται την ηγεσία της Δύσης παρά μόνο εφόσον τα κράτη συμμορφώνονται με τους όρους του», ενώ το ΝΑΤΟ, όπως είπε, «τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση ως θεμέλιο της ευρωατλαντικής ασφάλειας».

Η Ελλάδα χρειάζεται ρεαλιστική στρατηγική

Αναφορικά με την Ελλάδα, σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται ρεαλιστική στρατηγική προσαρμογής, πέρα από τη ρητορική του διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. «Ο καθένας πρέπει να έχει το μερίδιό του στην ασφάλειά του», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό συχνά οδηγεί σε «αξιακές εκπτώσεις» προκειμένου να προστατευθεί το εθνικό συμφέρον.

Επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα, λέγοντας πως «η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κύρια απουσία συναίνεσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «πρέπει να μιλήσουμε στο εσωτερικό εις βάθος για τα ελληνοτουρκικά», επισημαίνοντας την ανάγκη ενός ειλικρινούς και σοβαρού εθνικού διαλόγου.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, εκτίμησε ότι, προκειμένου να διατηρήσει την προοπτική καλών σχέσεων με την Ευρώπη, «θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις» και δεν θα επιδιώξει τη διατάραξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τι είπε για Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τα όσα ακούγονται για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, ο κ. Βενιζέλος απάντησε δηκτικά: «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να φιλοδοξεί, να ελπίζει και, ενδεχομένως, να φαντασιώνεται».

Θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο

Αναφερόμενος στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επεσήμανε ότι «υπάρχει μια οικονομία με δημοσιονομική ασφάλεια, αλλά το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει μια χώρα παραγωγική και ανταγωνιστική και μια χώρα που θα ανέβει στις διεθνείς κατατάξεις». Όπως είπε, «το πρόβλημά μας είναι ότι η προοπτική για έναν ρυθμό ανάπτυξης που θα καλύψει όλα αυτά είναι πολύ αχνή».

Πρόσθεσε ότι «έχουμε ένα αδιέξοδο θεσμικό και αξιακό», τονίζοντας πως «η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί». Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε με έμφαση ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».