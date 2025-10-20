Επίθεση στην κυβέρνηση για την εργαλειοποίηση του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη για «εσωτερική κατανάλωση» και τον διαχωρισμό των πολιτών σε «νοικοκυραίους» και μη, εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» στο Mega News με τη Βούλα Κεχαγιά.

«Ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι νοικοκυραίος;»

O δήμαρχος Αθηναίων αναφερόμενος στην τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον χαρακτηρισμό «νοικοκυραίων» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανέφερε: «Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι “νοικοκυραίοι” και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι; Και η τροπολογία αυτή αφορά τους “νοικοκυραίους”; Δηλαδή, οι χιλιάδες που ήρθαν και στήριξαν στο Mνημείο τον αγώνα ενός πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και ζητούσε το απολύτως προφανές, την εκταφή της σορού για να δει τι συνέβη και τελικά δικαιώθηκε, δεν είναι “νοικοκυραίοι”; Ο Αρχιεπίσκοπος που πήγε εκεί να στηρίξει τον Πάνο Ρούτσι, δεν είναι νοικοκυραίος; Οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν αυτήν την προσπάθεια, τι ακριβώς είναι; Αυτό είναι το μεγάλο λάθος του κ. Μητσοτάκη. Εργαλειοποιεί ένα μνημείο για εσωτερική κατανάλωση. Για να λύσει εσωτερικά του προβλήματα».

«Κανείς δεν μπορεί να σβήσει μία τραγωδία»

Αναφερόμενος στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και αν πρέπει να σβηστούν, είπε: «Κανείς δεν μπορεί να σβήσει μία τραγωδία που ακόμα παραμένει ανοιχτή. Η Δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί. Δεν έχει καν ξεκινήσει η δίκη. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πειράξει κανείς αυτά τα ονόματα. Εμείς δεν θα το κάνουμε σε καμία περίπτωση. Φανταστείτε να πάει ένας πατέρας και να προσπαθήσει να ξαναγράψει το όνομα του παιδιού του και κάποιος να τον σταματήσει. Κάτι τέτοιο είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση».

Γηροκομείο: Δεν θα εκποιήσουμε ακίνητα εκτός λίστας

Ο κ. Δούκας σχολίασε και την απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, σχετικά με την αφαίρεση της εποπτείας του Γηροκομείου Αθηνών από τον Δήμο Αθηναίων.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα Σύμφωνο Εξυγίανσης, για το οποίο εμείς έχουμε την ευθύνη της εποπτείας. Η υπουργός είπε ότι καθυστερούσαμε αγοραπωλησίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε εκποίηση ακινήτων, που είναι εκτός λίστας του Συμφώνου. Και όσα είναι μέσα στη λίστα θα πρέπει με κάθε νομιμότητα να τα ελέγχουμε ώστε να μην δοθούν στη μισή εμπορική τιμή. Πρέπει όλα να γίνουν με νομιμότητα και διαφάνεια και γι’ αυτό κάθε βήμα μας ήταν απολύτως προσεκτικό. Υπάρχουν ρητές δικαστικές αποφάσεις και θέλω να διερευνήσω αν όλα αυτά – και η φωτογραφική τροπολογία που αλλάζει την εποπτεία – είναι συνταγματικά εντάξει ή όχι».

«Έχω καταλήξει με τις μισές αρμοδιότητες»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων του από την κυβέρνηση: «Ξεκίνησα ως Δήμαρχος με μία σειρά από δομές και αρμοδιότητες, και έχω καταλήξει με τις μισές. Και το μαθαίνω από τις τηλεοράσεις και τις ειδήσεις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει, σε αρκετές περιπτώσεις, μένος απέναντι σε μία προσπάθεια, που είναι προσπάθεια δημοκρατίας, δικαιοσύνης, λογοδοσίας και κινητοποίησης».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην έλλειψη οικονομικής στήριξης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η κοινωνική κατοικία, η φτώχεια και η αστεγία.

«Υπάρχουν στην Αθήνα 40.000 μη ηλεκτροδοτούμενα διαμερίσματα. Εμείς χρειαζόμαστε 1.000 κατοικίες – σύμφωνα που μελέτη που κάναμε – για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα έπρεπε η υπουργός που είναι υπεύθυνη γι’ αυτά τα θέματα να προχωρήσει σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Και όχι να προσπαθώ να βρω χρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μπορεί και η χώρα να αξιοποιήσει το τεράστιο κτιριακό απόθεμα που υπάρχει».

«Η παγκόσμια Αθήνα είναι σύμβολο δημοκρατίας»

Για τις επικρίσεις που δέχεται για την ανάμειξη του Δήμου Αθηναίων σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Χάρης Δούκας τόνισε: «Κάποιοι θέλουν τον Δήμαρχο της Αθήνας να είναι ο Δήμαρχος μιας πόλης φοβικής και κλειστής, μιας πόλης κατώτερης των περιστάσεων. Όμως, η παγκόσμια Αθήνα είναι ένα σύμβολο δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Αυτό είναι το χρέος μας. Και το έχουμε καταφέρει. Η Αθήνα να αποδεικνύει τη δύναμή της, να είναι κέντρο εξελίξεων».