Δέκα πέντε ταινίες, οι οποίες αποτυπώνουν την ικανότητα της Ιζαμπέλ Ιπέρ να μεταμορφώνεται εσωτερικά για κάθε ρόλο, διατηρώντας πάντα την υποκριτική της ταυτότητα θα προβληθούν στο τιμητικό αφιέρωμα προς την Γαλλίδα ηθοποιό που ετοιμάζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (30 Οκτωβρίου – 9 Νοεμβρίου). Η ηθοποιός θα δώσει το παρών στο Φεστιβάλ θα βρίσκεται τέσσερις ημέρες στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια των οποίων θα παρευρεθεί σε μια σειρά εκδηλώσεων, προβολών και συζητήσεων.

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα δώσει ένα μεγάλο masterclass, ανοιχτό για το κοινό, με τίτλο «Από τη σκηνή στην οθόνη», με θέμα τις διαφορές στην ερμηνευτική προσέγγιση ανάμεσα στο σινεμά και το θέατρο, το οποίο θα συντονίσει η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου.

Παράλληλα, θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος, ενώ θα παρουσιάσει την πνευματώδη κωμωδία Copacabana (2010) του Μαρκ Φιτουσί, μαζί με την κόρη της, Λολιτά Σαμά, με την οποία συμπρωταγωνιστεί στην ταινία.

Κατά την παραμονή της στο Φεστιβάλ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, ζήτησε να επισκεφτεί ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, και γι’ αυτόν τον λόγο το Φεστιβάλ θα διοργανώσει μια ειδική ξενάγηση για την Ιζαμπέλ Ιπέρ, ενώ παράλληλα θα τη μυήσει στη συναρπαστική κουζίνα μιας πόλης με μεγάλη γαστρονομική παράδοση.

Σε μια ιλιγγιώδη κινηματογραφική σταδιοδρομία γεμάτη θριάμβους και επαίνους, η Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει βρεθεί 16 φορές υποψήφια στα βραβεία Σεζάρ, κατέχοντας το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Κέρδισε το βραβείο για τις ερμηνείες της στις ταινίες Η τελετή (1995) του Κλοντ Σαμπρόλ και Εκείνη (2016) του Πολ Βερχόβεν. Με το Εκείνη απέσπασε, επίσης, Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Οι ταινίες του αφιερώματος στην Ιζαμπέλ Ιπέρ:

Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου (The Richest Woman in the World, 2025, ελληνική πρεμιέρα) του Τιερί Κλιφά

Η Σιντονί στην Ιαπωνία (Sidonie in Japan, 2023) της Ελίζ Ζιράρ

Φράνκι (Frankie, 2019) του Άιρα Σακς

Εκείνη (Elle, 2016), του Πολ Βερχόβεν

Η κοιλάδα της αγάπης (Valley of Love, 2015) του Γκιγιόμ Νικλού

Ο ήχος της σιωπής (Louder Than Bombs, 2015), του Γιοακίμ Τρίερ

Copacabana (2010) του Τιερί Κλιφά

Λευκή υπεροχή (White Material, 2009), της Κλερ Ντενί

8 γυναίκες (8 Women, 2002) του Φρανσουά Οζόν

H δασκάλα του πιάνου (The Piano Teacher, 2001), του Μίχαελ Χάνεκε

Η τελετή (A Judgement in Stone, 1995) του Κλοντ Σαμπρόλ

Amateur (1994) του Χαλ Χάρτλεϊ

Μια υπόθεση γυναικών (Story of Women, 1988) του Κλοντ Σαμπρόλ

H πέστροφα (The Trout, 1982) του Τζόζεφ Λόουζι

Η πύλη της Δύσης (Heaven’s Gate, 1980), του Μάικλ Τσιμίνο