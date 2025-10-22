Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο εκ των κορυφαίων Ελλήνων τραγουδοποιών, που χάραξε νέους δρόμους στην ελληνική μουσική και τέχνη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, ανάμεσα τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός της χώρας , και η Υπουργός Πολιτισμού, αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Αντίστοιχα, καλλιτέχνες, τραγουδιστές και τραγουδοποιοί, μίλησαν απο καρδιάς για το αποτύπωμα του Διονύση Σαββόπουλου στη μουσική και καλλιτεχνική ιστορία του τόπου.

Λίνα Νικολακοπούλου: «Ο Σαββόπουλος είχε τη λοξή ματιά»

Σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου τόνισε ότι «όλα τα του τραγούδια είναι ακριβά, δηλαδή φτιαγμένα σχεδόν με την προσοχή ενός χρυσοχόου». Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Σίγουρα τον γνωρίζουμε όλοι και τον νιώθουμε όλοι, ειδικά η γενιά η δικιά μου, ότι ήταν ό,τι πιο καινούργιο, ό,τι πιο απροσποίητο στο ελληνικό τραγούδι, με γραφή ολότελα δική του, με στίχους που μας έβγαλαν από τις μέχρι τότε συμβάσεις των θεματικών του ελληνικού τραγουδιού και, πιστεύω, για το φοιτητικό κίνημα ήταν μια παντιέρα μεγάλη. Όλα τα του τραγούδια είναι ακριβά, δηλαδή φτιαγμένα σχεδόν με την προσοχή ενός χρυσοχόου. Είχε τη λοξή ματιά, που λέω εγώ, που είναι απαραίτητη για να σπάμε τα στερεότυπα, άρα μιλούμε για μια ζωή γόνιμη που μας έδινε συνεχώς και μας άνοιγε συνεχώς τα μάτια για να αντιλαμβανόμαστε με άλλο τρόπο τα χρόνια μας, τη ζωή μας και τον τόπο μας.

Ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, προσεκτικός ακροατής, δεν βιαζόταν να απαντήσει. Είχε ένα αριστοκρατικό φαίνεσθαι αλλά την ίδια ώρα είχε και μια χάρη σχεδόν αριστοφανική, θα σας έλεγα. Το χιούμορ του ήταν ορατό, ήταν τρυφερός πολύ και δεν θα έλεγα εύκολος. Έπρεπε να κερδίσεις την εκτίμησή του».

Γλυκερία: Ο Σαββόπουλος ήταν “το ροκ του μέλλοντός μας”

Μιλώντας επίσης στο OPEN, η Γλυκερία σημείωσε ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος «δεν έπαψε να έχει ανησυχίες και να δημιουργεί σπουδαία τραγούδια για ολους τους Έλληνες» καθώς επίσης και ότι «οδήγησε το τραγούδι σε μια άλλη εποχή». Αναλυτικά η δήλωσή της για τον εκλιπόντα:

«Είναι ένα συνταρακτικό γεγονός, όσο και αν το περιμένει κανείς, ο κύκλος της ζωής κλείνει για όλους μας, αλλά σήμερα “έφυγε” από τη ζωή ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας πρωτοπόρος στην εποχή του που ποτέ δεν έπαψε να έχει ανησυχίες και να δημιουργεί σπουδαία τραγούδια για εμάς τους ακροατές που τον αγαπούσαμε πολύ και για όλους τους Έλληνες βεβαίως. Είναι μεγάλη σοβαρή απώλεια αυτή του Διονύση Σαββόπουλου, ενός καλλιτέχνη που είχε πολύ δυνατό λόγο. Είχε όραμα ο Διονύσης, ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, μας έδωσε αυτή την πληθώρα των έργων.

Εγώ θα σταθώ στους “Αχαρνής” και τα “10 χρόνια κομμάτια”, είναι από τους αγαπημένους μου δίσκους, τους έχω λιώσει στην κυριολεξία. Τι να πει κανείς για τον Διονύση Σαββόπουλο; Είμαστε πολύ τυχεροί οι Έλληνες που τον είχαμε σαν δημιουργό και τροβαδούρο. Νομίζω όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές τον έχουν τραγουδήσει. Τόσο πρωτότυπο έργο, τόσο δυνατός λόγος. Οδήγησε το τραγούδι σε μια άλλη εποχή, ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν “το ροκ του μέλλοντός μας”.

Τον ευχαριστούμε πολύ για την μεγάλη προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι, μια μεγάλη κληρονομιά για όλους εμάς. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Λυπάμαι πολύ».

Δημήτρης Μητσοτάκης: «Κάποιοι άνθρωποι είναι αδύνατο να πεθάνουν»

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο τραγουδοποιός Δημήτρης Μητσοτάκης υπογράμμισε για τον Διονύση Σαββόπουλο πως άφησε «τραγούδια που μας σφράγισαν για πάντα σαν πυρωμένο σίδερο, τραγούδια που μας διαμόρφωσαν και μας έκαναν αυτό που είμαστε και που δεν μπορεί να τα σταματήσει ο θάνατος».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κάποιοι άνθρωποι είναι αδύνατο να πεθάνουν, θα υπάρχουν για πάντα μέσα από το έργο τους. Ένας από αυτούς είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος που σήμερα εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο μας για ένα αέναο ταξίδι στην αιωνιότητα. Τραγούδια που μας σφράγισαν για πάντα σαν πυρωμένο σίδερο, τραγούδια που μας διαμόρφωσαν και μας έκαναν αυτό που είμαστε και που δεν μπορεί να τα σταματήσει ο θάνατος.

“Μη, μην μου το πεις

οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις,

για πάντα φύγαν.

Μη, τό ‘μαθα πια

τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια

για πάντα φύγαν.

Πέρασαν οι μέρες που μας πλήγωσαν

γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.

Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει

τη δική σου μελαγχολία

κι έρχεται η στιγμή για ν’ αποφασίσεις

με ποιους θα πας και ποιους θ’ αφήσεις.

Πέρασαν για πάντα

οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες

οι κραυγές

γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών…”»

Οδυσσέας Ιωάννου: «Μπόρεσε το άπιαστο»

Αντίστοιχα, ο στιχουργός και τραγουδοποιός Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τη βιογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, ότι όλοι κρινόμαστε από αυτά που μπορέσαμε και προσθέτει στη συνέχεια πως ο Σαββόπουλος: «Μπόρεσε το άπιαστο». Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στο βιβλίο του λέει σε κάποιο σημείο “Ετσι κι αλλιώς, στο τέλος όλοι θα σε κρίνουν όχι απ’ αυτά που ξέρεις αλλά απ’ αυτά που μπόρεσες”. Μπόρεσε το άπιαστο. Λέω στις κόρες μου, δεν θα σας πιέσω τι να κάνετε στη ζωή σας, είναι δικός σας ο δρόμος, εγώ θέλω δύο χάρες να κάνετε στους εαυτούς σας. Να μάθετε να μιλάτε και να γράφετε σωστά την γλώσσα σας και να ακούσετε τα τραγούδια δέκα ανθρώπων για να μάθετε πώς να αισθάνεστε στην γλώσσα σας. Ένας από αυτούς είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος».