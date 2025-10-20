Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι από τους προπονητές που βάζουν εύκολα νερό στο κρασί τους. Ο Βάσκος προπονητής έχει φτιάξει έναν Ολυμπιακό με συγκεκριμένη ταυτότητα και δεν διαπραγματεύεται τις ποδοσφαιρικές αρχές του ανεξαρτήτως αντιπάλου που αντιμετωπίζει.

Όπως τόνισε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα της Τρίτης (21/10, 19:45) κόντρα στην Μπαρτσελόνα, «δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Αν εγώ έκανα ή κάναμε ένα βήμα πίσω, θα ήταν ένα βήμα πίσω. Η ιδέα μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και θα κάνουμε το ίδιο”.

Ο αγώνας με τον γίγαντα του ισπανικού ποδοσφαίρου είναι μια πρόκληση ούτως ή άλλως. Πόσο μάλλον εκτός έδρας. «Όπως και να έχει ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός», εξήγησε. «Η Μπάρτσα είναι μια δυνατή ομάδα και το σημαντικό είναι να αμυνθούμε σωστά», συμπλήρωσε.

Σε ατομικό επίπεδο ξεχώρισε μεν τον Λαμίν Γιαμάλ, «αλλά δεν είναι ο μοναδικός». Όντως «ο ίδιος έχει σκοράρει πολλά γκολ, αλλά και εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό». Αντιστοίχως ισχύει για τον Πέδρι, καθώς σε μια τέτοια συνθήκη «ξεχνάμε τους υπόλοιπους».

«Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, κανένα λάθος»

«Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας», ευχήθηκε ακόμη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αναγνωρίζοντας πως ταυτόχρονα «θα πρέπει και η Μπαρτσελόνα να μην είναι στην καλύτερή της ημέρα».

«Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, κανένα λάθος», εξήγησε.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, εξάλλου, δεν επηρεάζεται από τις αντίπαλες απουσίες. «Η Μπάρτσα σαν ομάδα δεν είναι κακή επειδή θα έχει απουσίες. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Πρέπει να αλλάξει πρόσωπα λόγω τραυματισμών, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχουν ένα καλό σύστημα και ένα καλό παιχνίδι. Θέλουν κατοχή, να ασκήσουν πίεση και όχι να δώσουν ελευθερία».

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος του Ολυμπιακού είναι «να κερδίσουμε. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε αυτή τη θέληση. Έχουμε επιλογές». Όπως υποστήριξε καταληκτικά «ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν παραιτείται κι αυτό είναι το μεγάλο καλό του συλλόγου. Πάντα θέλει να κερδίσει και οι φανς μας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Πρέπει να το κάνουμε και για εκείνους, αυτοί μας δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε».