Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 10ης Ανάβασης Βραχασίου στην Κρήτη, όταν το αγωνιστικό όχημα του Στράτου Σταματάκη εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό.

Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε, ενώ ανακοίνωσε πως το όχημα αποσύρεται οριστικά από τους αγώνες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στο Facebook φαίνεται το όχημα να προσκρούει στο πρανές της διαδρομής και να καταλήγει στον γκρεμό.

Δείτε το βίντεο:

Ο Στράτος Σταματάκης τόνισε ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή, αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου, χάρη στον κατασκευαστή Γιώργο Πουλάκη, λειτούργησαν άψογα, επισημαίνοντας τη σημασία της ασφάλειας.

Μετά το ατύχημα, ο ίδιος ανέφερε πως μπαίνουν «τίτλοι τέλους για το λιοντάρι μας στην 10η Ανάβαση Βραχασίου», καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε το αυτοκίνητο το 2015 και ο τελευταίος το 2025.