Ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, στη διασταύρωση των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας, κοντά στο ΠΑΜΑΚ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ το ασθενοφόρο εκείνη την ώρα δεν μετέφερε ασθενή.

Την ίδια ώρα δέντρο ξεριζώθηκε στην οδό Λαμπράκη στην Άνω Τούμπα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο, σε κεντρικό δρόμο.

Οι κάτοικοι λένε ότι ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί αυτό, καθώς το δέντρο ήταν σάπιο και από τύχη δεν έγινε κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο αυτοκίνητο.