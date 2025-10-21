Είναι 66 έως 80 ετών, στην πλειονότητά τους άνδρες, οι περισσότεροι λαμβάνουν κύρια σύνταξη μεταξύ των 500 και 1.000 ευρώ και διαμένουν συνήθως στην Αττική ή στην κεντρική Μακεδονία.

Πρόκειται για το προφίλ των συνταξιούχων έτσι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος του μηνός Αυγούστου στην οποία καταγράφεται ότι η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των 500 – 1000 ευρώ.

Μόνο 4 στις 10 συντάξεις ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ

Μόνο τέσσερις στις δέκα συντάξεις ποσοστό 41,21% ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη φθάνει μόλις τα 844 ευρώ και η μέση επικουρική τα 196 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Η ηλικία των συνταξιούχων

Ως προς τις ηλικίες η έκθεση καταγράφει ότι το 25,96% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,01% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,04% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Στην έκθεση παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,33%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,65% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Σε ποια περιοχή καταβάλλονται οι περισσότερες συντάξεις

Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.731.025) και την Κεντρική Μακεδονία (754.010). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 307.789 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 263.666 συντάξεις.

Τον Αύγουστο εκδόθηκαν 27.215 νέες συντάξεις, για τις οποίες η δαπάνη ήταν 15.423.506 ευρώ

Οι συνταξιούχοι της χώρας, ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2.514.288 άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 3.583 άτομα σε ένα μήνα, συγκριτικά με τους 2.510.705 συνταξιούχους που είχαν καταγραφεί τον Ιούλιο. Είναι όμως και κατά 14.263 άτομα μεγαλύτερος, σε σχέση με τους 2.500.025 συνταξιούχους του Αυγούστου του 2024.

Το υψηλότερο μέσο εισόδημα από συντάξεις (1.132,57 ευρώ μικτά) λαμβάνουν 281.882 συνταξιούχοι (ποσοστό 11,2%), ηλικίας 61 – 65 ετών. Ακολουθούν με 1.103,66 ευρώ, οι 461.204 συνταξιούχοι με ηλικία 66 – 70 ετών. Συνολικά, το μέσο εισόδημα από συντάξεις, υπολογίζεται στα 1.014,80 ευρώ.

Τον Αύγουστο εκδόθηκαν 27.215 νέες συντάξεις, για τις οποίες η δαπάνη ήταν 15.423.506 ευρώ. Ταυτόχρονα όμως, δόθηκαν και αναδρομικά 89.890.622 ευρώ για την καταβολή των συγκεκριμένων συντάξεων, που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Για άλλον ένα μήνα, μεγάλο πλήθος κύριων συντάξεων γήρατος (1.143.013 ή 58,78%) είναι έως 1.000 ευρώ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σχεδόν οι έξι στις δέκα κύριες συντάξεις είναι κάτω από το κρίσιμο όριο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.

Πηγή ΟΤ