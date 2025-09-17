Προς νέο αριθμό ρεκόρ οδεύουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης με τους ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης να εκτιμούν ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 220.000 εντός του 2025.

Οι αυξητικές τάσεις των αιτήσεων αποχώρησης προς τη σύνταξη συνδέονται άμεσα με το ενδεχόμενο επανεξέτασης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027.

Κατά τους τελευταίους μήνες ο μέσος όρος των αιτήσεων που υποβάλλονται μηνιαίως διαμορφώνεται περίπου στις 17.500. Με το ρυθμό αυτό θεωρείται βέβαιο ότι στο τέλος του έτους θα ξεπεράσουν τις 200.000 αιτήσεις, ίσως και το ρεκόρ του έτους 2021, όταν υποβλήθηκαν συνολικά 212.151 αιτήσεις.

Έως τον Ιούλιο του 2025 οι νέες αιτήσεις είχαν φθάσεις τις 123.000 γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στον e – ΕΦΚΑ για τον τελικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων και την αύξηση των εξόδων για την κάλυψη των παροχών.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι (συνολικά υποβλήθηκαν 990.357 αιτήσεις αποχώρησης).

Αναλυτικά το 2020 υποβλήθηκαν 175.705 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 2021 κοντά στις 212.151 αιτήσεις, το 2022 υποβλήθηκαν 211.133 αιτήσεις, το 2023 κατατέθηκαν 190.368 αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2024 περίπου 201.000 αιτήσεις.

Οι τάσεις

Η τάση μέχρι το τέλος Ιουλίου (123.000 αιτήσεις) δείχνει ότι και στο τρέχον έτος ο αριθμός των αιτήσεων θα είναι υψηλός και θα πλησιάσει ίσως και να ξεπεράσει τις 200.000 αποχωρήσεις.

Σύμφωνα µε τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον οι το 50% των ασφαλισμένων κάνουν χρήση της εξαγοράς ορισμένων ετών ασφάλισης κυρίως για να θεμελιώσουν χρόνο συνταξιοδότησης προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα 40 έτη ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας.

Η ίδια αυξητικής τάση εξόδου εκτιμάται ότι θα επικρατήσει και την επόμενη τριετία, καθώς το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται εν πολλοίς σε φάση ωρίμανση των δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965. Ταυτοχρόνως σημαντική είναι η δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους συνταξιούχους να συνεχίσουν την εργασία τους χωρίς να χάνουν μέρος της σύνταξής τους.

Καθοριστικό ρόλο στην λήψη της απόφασης, διαδραματίζει και η δυνατότητα που παρέχει – πλέον – η νομοθεσία για επαναξιολόγηση των ορίων ηλικίας κάθε τριετία, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δίδεται η δυνατότητα – ανά τρία έτη – εφόσον αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, να αναπροσαρμόζονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το θέμα αυτό θα εξεταστεί στα τέλη του 2026 με βάση τη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία αναμένεται να αποτυπώσει, αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.

Η πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής δείχνει ότι το 2030 τα νομοθετημένα σήμερα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά 1,5 έτος. Κατά πόσο αυτό θα γίνει σταδιακά η εφάπαξ θα το γνωρίζουμε μετά το 2027.

Ωστόσο η προοπτική αυτή δημιουργεί ανησυχία και τάσεις αποχώρησης στους ασφαλισμένους που έχουν την δυνατότητα αυτή.

