Άκρως εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια του Χάνσι Φλικ για τον Ολυμπιακό στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τον αυριανό αγώνα της Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Γερμανός προπονητής των «μπλαουγκράνα» εξήρε τη δουλειά που γίνεται στους Πειραιώτες από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εστιάζοντας κυρίως στα επιθετικά χαρίσματα που έχει ξεχωρίσει. Για να επιχειρηματολογήσει μάλιστα επικαλέστηκε το παράδειγμα της εμφάνισης που οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν κόντρα στην Άρσεναλ.

«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Αρκεί να κοιτάξεις τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, στον οποίο είχαν πολλές ευκαιρίες», τόνισε ο Φλικ και γι’ αυτό συνέστησε «να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις».

«Διαθέτουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο που εξυπηρετούν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους», συμπλήρωσε ο Γερμανός τεχνικός στη σχετική αναφορά του για τον Ολυμπιακό.

«Να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση»

Σε σχέση με την εικόνα της δικής του ομάδας ο Φλικ ομολόγησε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς εναντίον της Zιρόνα. Ήταν πολύ σημαντικό και φάνηκε στην ατμόσφαιρα που υπήρχε στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται».

Σύμφωνα με τον ίδιο έχει σημασία η τακτική ανταπόκριση των παικτών του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Ζιρόνα, μιλήσαμε για τις τοποθετήσεις μας, για το να κρατάμε τη σωστή απόσταση από τον αντίπαλο και αν απέχουμε πολύ από αυτό να τρέχουμε περισσότερο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε. Πρέπει να βρούμε καλύτερη τοποθέτηση και από εκεί και πέρα να πιέζουμε».

Φερμίν Λόπεθ: Δύσκολος αγώνας, να επικεντρωθούμε στο αύριο

Τους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος στάθηκε κι αυτός στη δυσκολία της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μεταξύ άλλων υποστήριξε: «Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Προφανώς είναι το Champions League και προερχόμαστε από μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να διατηρήσουμε το μομέντουμ μας και να κερδίσουμε. Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί και πρέπει να παίξουμε με αυτούς που είναι διαθέσιμοι που είναι πολύ καλοί παίκτες. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο αύριο, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να επιστρέψουμε στις νίκες».