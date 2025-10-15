Είκοσι τρείς μέρες κοιμόταν σε σκηνή. Είκοσι τρείς μέρες αρνιόταν να βάλει οτιδήποτε στο στόμα του εκτός από νερό και τσάι. Είκοσι τρείς μέρες διεκδικούσε το αυτονόητο: να του επιτραπεί να γίνει εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που χάθηκε με άλλες 56 ψυχές στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του ‘23, ώστε να γίνουν νέες εξετάσεις DNA και τοξικολογικές υπό την παρουσία ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων. Χωρίς φωνές. Χωρίς εντάσεις. Αλλά με αποφασιστικότητα. Και το πέτυχε.

Ο κόσμος ήταν, δίπλα του. Ακόμη και οι πιο συντηρητικοί που δεν τους άρεσε όλο αυτό το σκηνικό που είχε στηθεί στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, του έδιναν δίκιο. Το «αλλά» τους δεν ήταν τόσο δυνατό όσο το «ναι».

Ακόμη και σήμερα, που ο Πάνος Ρούτσι δικαιώθηκε και αποχώρησε από το Σύνταγμα, πολύς κόσμος νιώθει μουδιασμένος όταν αντικρύζει το δεύτερο «μνημείο» που δημιούργησαν, πριν από περίπου οκτώ μήνες, μπροστά απ’ αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, νέοι άνθρωποι από την πρωτοβουλία «Μέχρι Τέλους».

Όλοι όσοι περνούν από το σημείο κοντοστέκονται και φωτογραφίζουν τα ονόματα των 57 ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το βράδυ στα Τέμπη. Ονόματα γραμμένα με κόκκινη μπογιά, πλαισιωμένα με λουλούδια και φαναράκια για να φωτίζονται όταν πέφτει το σκοτάδι. Κανείς δεν τολμά να περάσει από πάνω τους. Όλοι γύρω γύρω, και προσεκτικά.

Στην υποψία ότι το δεύτερο αυτό μνημείο μπορεί να σβηστεί, για να «καθαριστεί» ο χώρος, όλοι αντιδρούν. Και όχι θετικά.

«Τρίζουν τα κόκαλα του Αγνώστου Στρατιώτη»

«Η πλατεία ανήκει στον Δήμο, ανήκει στον λαό. Δεν ανήκει στο υπουργείο, ούτε στο στρατό προφανώς. Και ο στρατιώτης αυτός (σ.σ. δείχνει το μνημείο) είναι μέρος από τον λαό και όχι από την κυβέρνηση. Απλά φοβούνται (σ.σ. οι κυβερνώντες) και προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Έχουν χάσει την μπάλα, έχουν χάσει τον έλεγχο πλέον. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Τρίζουν και τα κόκαλα του Αγνώστου Στρατιώτη. Όπως μας ανήκει η ζωή, μας ανήκει και το μνημείο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το σεβασμό του μνημείου. Δεν νομίζω ότι ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα. Εδώ έχει χυθεί αίμα, έχουν γίνει αγώνες. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Κολοκύθια με τη ρίγανη, που λέει ο λαός», δηλώνει ο Βαγγέλης Χάλκος που βρισκόταν το πρωί της Τρίτης στο σημείο.

«Θα έπρεπε να γίνει μνημείο από την Πολιτεία»

Ανάλογη είναι και η άποψη του Χρήστου Σκορδά, οποίος δηλώνει αντίθετος με την απόφαση να δοθούν αρμοδιότητες που αφορούν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Ίσα ίσα που θα έπρεπε να γίνει το μνημείο από την ίδια την Πολιτεία γι’ αυτούς τους ανθρώπους (σ.σ. τους 57). Όχι να το καθαρίσουν. Θα έπρεπε να φτιάξουν ένα μνημείο πραγματικό για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα».

«Αυτά γίνονταν μόνο στην επταετία»

Την αντίθεσή της με την πρόθεση του πρωθυπουργού εκφράζει και η Καλλιόπη Γεροντάκη. «Αυτά γίνονταν μόνο στην επταετία. Ελπίζω ο κόσμος να αντιδράσει. Το μνημείο εκπροσωπεί τους Έλληνες. Δεν μπορεί κανείς να επέμβει σε αυτό το χώρο. Ούτε να τον στρατιωτικοποιήσουν μπορούν», δηλώνει στο Βήμα. «Τον τελευταίο καιρό γίνονται πράγματα τα οποία μας θυμίζουν εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε. Πρέπει ο κόσμος επιτέλους να ανοίξει τα μάτια του και να κοιτάξει τι συμβαίνει, γιατί όσο καθόμαστε και επαναπαυόμαστε τόσο περισσότερα θα μας κάνουν».

Αναμένεται η τροπολογία

Παρά τις αντιδράσεις μεγάλης μερίδας των πολιτών αλλά και της αντιπολίτευσης, αναμένεται να έρθει σήμερα στη Βουλή διάταξη νόμου με την οποία η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η φύλαξη του όμως, παραμένει στην ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι προχωρούν σε αυτή την ενέργεια εξαιτίας του πολύπλοκου καθεστώτος που διέπει την προστασία του Μνημείου, κάτι το οποίο ανέπτυξε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη ανάρτησή του ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Σημειώνεται ότι σήμερα συναρμοδιότητα για την προστασία του έχουν η Προεδρική Φρουρά (φρούρηση του Μνημείου), το υπουργείο Πολιτισμού (πρόκειται ιστορικό Μνημείο), ο Δήμος Αθηναίων (καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου) και η Ελληνική Αστυνομία (τήρηση των μέτρων τάξης).