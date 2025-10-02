Παρέμβαση για την υπόθεση Ρούτσι έκανε ο Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής στο περιθώριο της συζήτησης στην Ολομέλεια για τις Μπελαρά. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε πως «εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, τον θάνατο του παιδιού του».

Όπως είπε «δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».

«Η κυριαρχία της Ελλάδας είναι υπαρξιακό ζήτημα»

Ο κ. Δένδιας μιλώντας για τα θέματα του χαρτοφυλακίου του τόνισε ότι «έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η κυριαρχία της είναι υπαρξιακό ζήτημα». Όπως είπε, «αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη στη Μεταπολίτευση η οποία κατέθεσε δεκαετές, δηλαδή 20ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα εντός δημοσιονομικού πλαισίου».

Σε άλλο σημείο είπε πως «έχω αποφύγει να ασκώ κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ακόμη και με πολιτικό κόστος, αλλά θέλω παρακαλώ να μη γίνεται εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος. Πχ του προγράμματος F16 και να εμφανίζεται αυτό ως συνεισφορά στην πολεμική μας βιομηχανία, όταν ξέρουμε καλά ότι ήταν εισιτήριο για ένα ραντεβού και όχι αποτέλεσμα οποιασδήποτε άλλης σκέψης. Δεν υπηρετούν διάλογοι “εγώ το έκανα καλά, εσύ όχι”».

Ο υπουργός απάντησε και στην κριτική για τις Μπελαρά και διερωτήθηκε «για ποιο πράγμα μας εγκαλείτε; Γιατί πιστεύουμε ότι τα πλοία μας πρέπει να έχουν συγκεκριμένα οπλικά συστήματα; Η χρήση drone πρέπει να μας αφήσουν αδιάφορους; μας κατηγορείτε ότι η βελτίωση των πλοίων έχουν κόστος. Πώς θα γινόταν αυτό δωρεάν; Δημιουργείτε μια εντύπωση ότι είμαστε δήθεν αμελείς».

Η κόντρα με τον Σωκράτη Φάμελλο

Τον λόγο, πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος όπου επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «παραδεχτήκατε το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Τι κάνετε ως κυβέρνηση; Καταγράφεται η τοποθέτηση σας, δεν μπορεί να απαλειφθεί η ευθύνη σας ως μέλος της κυβέρνησης».

Σε αυτό ανταπάντησε ο υπουργός σημειώνοντας: «Δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση, όταν είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη… Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είμαι υπεύθυνος γι΄αυτό».