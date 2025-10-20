Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται περιπολικό να κινείται σε δρόμο της Αττικής έχοντας φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ ένα ψυγείο.

Το βίντεο ανήρτησε χρήστης στο TikTok και συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές, αν και παραμένει άγνωστο αν το περιστατικό είναι πρόσφατο ή έχει καταγραφεί παλαιότερα.

Δείτε το βίντεο:

Μάλιστα, τα πλάνα συνοδεύονται από τη λεζάντα «το περιπολικό δεν είναι ταξί», παραπέμποντας στην πρόσφατη υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.

Σύμφωνα με χρήστες, το στιγμιότυπο φέρεται να έχει τραβηχτεί στην περιοχή του Καματερού, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από της Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως για το βίντεο διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για υπηρεσιακή μεταφορά ή για παράτυπη χρήση υπηρεσιακού οχήματος.