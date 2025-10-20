Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες στα πέντε οχήματα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους, το μεσημέρι της Παρασκευής, στη στροφή Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την Επανομή. Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ένα εκ των οχημάτων ανατράπηκε.

Βίντεο από τη στιγμή της καραμπόλας είδε το φως της δημοσιότητας από το bestcity.gr και το grtimes.gr. Όπως φαίνεται, ένα όχημα εκτρέπεται από τη λωρίδα του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με λευκό βανάκι.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και το όχημα που βρισκόταν πίσω από το προπορευόμενο βαν και άτομο που επέβαινε σε αυτό τράβηξε τη στιγμή του τροχαίου.

Από την καραμπόλα δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το απίστευτο τροχαίο.