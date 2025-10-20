Λιγότερο ΕΝΦΙΑ αναμένεται να πληρώσουν το 2026 περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) αλλά και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης οι οποίες ενσωματώθηκαν στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο μειώνουν το συνολικό λογαριασμό του φόρου κατά 150 εκατ. ευρώ τη διετία 2026- 2027.

Ο ΕΝΦΙΑ

Η βασική αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς αφορά όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Για τους φορολογούμενους αυτούς ο φόρος θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027.

Η μείωση αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Σε 12μηνιαίες δόσεις

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, όπως και πέρυσι, θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή του 50% του φόρου μόνο για την κύρια κατοικία τους και εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που κατέχουν και άλλα ακίνητα όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια ή η κύρια κατοικία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί χωρίς την έκπτωση 50%.

Ποιους αφορά η έκπτωση

Το μέτρο καλύπτει συνολικά 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2.156.631 κατοίκους, σε σύνολο 13.586 οικισμών που υπάρχουν στη χώρα μας, τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική. Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι της έκπτωσης αυτής είναι πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι των συγκεκριμένων οικισμών.