Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για «όπλα μεγάλης εμβέλειας», αναφερόμενος στους πυραύλους Tomahawk, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην κάνουν περαιτέρω δηλώσεις επί του θέματος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να υπάρξει κλιμάκωση», ανέφερε ο Ουκρανός ηγέτης, ευχαριστώντας τον Τραμπ και «την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών» για τη στήριξη.

«Ευαίσθητο ζήτημα το εδαφικό»

Ερωτηθείς αν έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Αμερικανού προέδρου να ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι απάντησε:

«Τα μηνύματα που στέλνουν οι Ρώσοι, δεν είναι καινούργια. Όμως στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στην πίεση που μπορεί να ασκήσει στον Πούτιν, για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ «κατανοεί ότι το πιο δύσκολο ζήτημα σε οποιεσδήποτε συνομιλίες θα είναι αυτό των εδαφών».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε στους δημοσιογράφους ότι μετά τη συνάντηση ενημέρωσε τους «στρατηγικούς συμμάχους» του Κιέβου. Μεταξύ αυτών ήταν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, οι πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Φινλανδίας, αλλά και ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Τέλος, διευκρίνισε ότι οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν για τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.