Ενα γυμνασιόπαιδο 14 ετών ξαπλώνει στο κρεβάτι ξεφυλλίζοντας ένα περιοδικό. Κάποτε, το να διαβάζεις έντυπο Τύπο σε αυτή την ηλικία -όσο περίεργο και να μοιάζει κάτι τέτοιο στις μέρες μας- αποτελούσε βασική συνήθεια της νέας γενιάς, ειδικά όταν στο εξώφυλλο πόζαραν διάσημοι ποδοσφαιριστές.

Ο πρωταγωνιστής της μικρής μας ιστορίας, λοιπόν, έκανε ό,τι έκαναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Διάβαζε και ενημερωνόταν για τα αθλητικές εξελίξεις μέσα από ένα περιοδικό. Αυτό που δεν γνώριζε καθώς ξεφύλλιζε τις σελίδες του, βέβαια, ήταν ότι στην αμέσως επόμενη, θα εμφανιζόταν ένα «μεγάλο και όμορφο σχεδιασμένο έμβλημα» που θα αναστάτωνε ευχάριστα τον εσωτερικό του κόσμο: αυτό του Ολυμπιακού. Όλα τα παραπάνω σε μια πόλη της Κίνας, όχι στην Ελλάδα.

Ο Φου Κανγκ Τζιάνγκ ζει στην Αθήνα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δηλώνει φανατικός φίλος του Ολυμπιακού. Σε ηλικία 38 ετών, ο δραστήριος μεσίτης ακινήτων έχει ενσωματωθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία, ενώ η οικογένειά του -η σύζυγος και τα παιδιά του-, αγαπούν τον ελληνικό καιρό και τον πολιτισμό. Και τον Ολυμπιακό, φυσικά.

Η «κόκκινη» αρχή και ο Olympiacos China

«Μου άρεσαν πολύ τα χρώματα. Το κόκκινο, το λευκό, το γεγονός ότι είχε ήδη κατακτήσει πολλούς τίτλους στην Ελλάδα. Αλλά ήταν και κάτι άλλο αυτό που μου τράβηξε την προσοχή», λέει ο Τζιάνγκ. «Αυτή η ομάδα γνώρισε πολλές δόξες, αλλά και δύσκολες εποχές. Όπως η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της, έτσι γίνεται και με τον αθλητισμό. Γι’ αυτό αγαπώ τον Ολυμπιακό».

Η αγάπη του για τον Ολυμπιακό έγινε τόσο έντονη με τα χρόνια, που ήθελε με κάποιο τρόπο να τη μοιραστεί. Να μοιραστεί τον ενθουσιασμό του, το συναίσθημα που σε κατακλύζει όταν ανακαλύπτεις κάτι που βρίσκεται μακριά και θέλεις να το φέρεις κοντά. Και το έφερε. Ο Τζιάνγκ ίδρυσε τον Σεπτέμβριο του 2025 τον σύλλογο Olympiacos China, ο οποίος συγκεντρώνει όλο και περισσότερους φίλους της ομάδας από διάφορες περιοχές της Κίνας.

«Ο Ολυμπιακός έχει πλέον πολλούς θαυμαστές στην πατρίδα μου. Εύχομαι όλο και περισσότεροι Κινέζοι να γνωρίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και να αγαπήσουν αυτήν την ομάδα». Όπως μοιράστηκε μαζί μας, στόχος του είναι να αγαπήσουν τον Ολυμπιακό ένα εκατομμύριο συμπατριώτες του.

Αν και η καθημερινότητά του είναι απαιτητική, προσπαθεί να παρακολουθεί όσους περισσότερους αγώνες μπορεί. «Μερικές φορές δεν προλαβαίνω να δω όλους τους αγώνες λόγω δουλειάς, αλλά πάντα βλέπω τα highlights. Μετά τη δουλειά ανεβάζω βίντεο και φωτογραφίες για Κινέζους φιλάθλους στις εφαρμογές μας, οπότε κοιμάμαι λίγο», αναφέρει.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να τον έφερε κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά ο Τζιάνγκ λατρεύει και το μπάσκετ. Μάλιστα, όπως λέει, ο αγαπημένος του παίκτης καθώς γνώριζε την ομάδα καλύτερα, ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. «Για μένα ήταν ο Τζόρνταν της Ευρώπης, ένας πραγματικός θρύλος». Θυμάται μάλιστα με συγκίνηση τον πρώτο αγώνα μπάσκετ που παρακολούθησε στις 6 Ιανουαρίου 2013, μια εμπειρία που τον έκανε να νιώσει ακόμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό.

Αν και οι στιγμές που ξεχωρίζει είναι πολλές, η κατάκτηση του UEFA Conference League το 2024 είναι για εκείνον μοναδική, όπως και συνολική πορεία προς τον ευρωπαϊκό τίτλο. «Ήταν απίστευτο το συναίσθημα όταν σκόραρε ο Ελ Κααμπί. Ήταν μια μαγική στιγμή, γεμάτη περηφάνια», θυμάται.

Παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Τζιάνγκ αφιερώνει χρόνο για να βοηθά ηλικιωμένους σε γηροκομεία, προσφέροντας επίσης είδη πρώτης ανάγκης. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει περίπου είκοσι δωρεές, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη του για τον συνάνθρωπο.

Κλείνοντας τη συζήτηση, του ζητήσαμε να στείλει το δικό του μήνυμα: «Αγαπώ τον Πειραιά, αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τον Ολυμπιακό και όλους τους φιλάθλους του».