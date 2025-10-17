Με φιλοφρονήσεις και χαμόγελα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την Παρασκευή τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ την παραχώρηση πυραύλων Tomahawk. Ωστόσο η προσοχή του Αμερικανού προέδρου ήταν στραμμένη στην επόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Βουδαπέστη, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ο Ουκρανός πρόεδρος να επιστρέψει στο Κίεβο με άδεια χέρια.

Κατά την άφιξη του Ζελένσκι έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έγνεψε καταφατικά σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν πιστεύει πως μπορεί να πείσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πριν από το ιδιωτικό γεύμα εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την προηγούμενη ημέρα με τον Πούτιν. «Τα πράγματα πάνε αρκετά καλά», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, σημείωσε πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί εκεχειρία. «Εμείς το θέλουμε αυτό. Ο Πούτιν δεν το θέλει», είπε.

«Χρειαζόμαστε Tomahawk»

Στην αμερικανική πλευρά του τραπεζιού κάθονταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία διαθέτει «χιλιάδες drones», αλλά χρειάζεται πυραύλους. «Δεν έχουμε Tomahawk, γι’ αυτό τους χρειαζόμαστε», είπε. Ο Τραμπ απάντησε: «Θα μιλήσουμε για τους Tomahawk, αλλά ελπίζω ότι ο πόλεμος θα έχει τελειώσει πριν χρειαστεί να μιλήσουμε για τους πυραύλους».

Μάλιστα, ο Ζελένσκι πρότεινε μια συμφωνία για παροχή drones στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα την παραχώρηση Tomahawk. Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εμφανίστηκε θετικός, λέγοντας πως η ιδέα «τον ενδιαφέρει» και πως «οι Ουκρανοί κατασκευάζουν πολύ καλά drones».

Παρουσίασε τον εαυτό του ως διαμεσολαβητή, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή του ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν ειρήνη. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, και πιστεύω ότι το ίδιο θέλει και ο πρόεδρος Πούτιν. Τώρα το μόνο που απομένει είναι να τα βρουν μεταξύ τους», δήλωσε.

Ο Τραμπ μίλησε για τη τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας άνω των δύο ωρών που είχε με τον Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «παραγωγική».

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές τι ακριβώς ειπώθηκε και τι οδήγησε τον Τραμπ να συμφωνήσει στη συνάντηση στην Ουγγαρία, δεδομένου ότι η προηγούμενη σύνοδος κορυφής τον Αύγουστο στην Αλάσκα έληξε χωρίς απτό αποτέλεσμα. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως «μένουν πολλά να αποφασιστούν» και ότι η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί «λίγο αργότερα» από το χρονικό πλαίσιο των δύο εβδομάδων που είχε αναφέρει ο Τραμπ.

Η συμφιλιωτική ρητορική του Αμερικανού προέδρου μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν προκάλεσε ερωτήματα για το εάν επίκειται νέα καθυστέρηση στην αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία και αναζωπύρωσε τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα ευνοεί τη Μόσχα. Από την πλευρά τους οι Βρυξέλλες «καλωσορίζουν» τις συνομιλίες, εφόσον μπορούν να συμβάλουν στην ειρήνη.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν παρέλειψε να δείξει την εκτίμησή του προς τον Ζελένσκι, επαινώντας τον για το σκούρο σακάκι που φορούσε, μια αναφορά σε προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, όταν είχε επικριθεί για την πιο “στρατιωτική” του εμφάνιση. «Νομίζω ότι δείχνει πολύ όμορφος με το σακάκι του», είπε ο Τραμπ. «Είναι πραγματικά πολύ στυλάτο. Μου αρέσει».

PRESIDENT TRUMP to Zelensky: "I think he looks beautiful in his jacket!" ZELENSKY: "Yeah?" TRUMP: "It's beautiful. I hope people notice – it's actually very stylish. I like it!"

«Ο πόλεμος έχει ενταθεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να προσθέσει ακόμη έναν πόλεμο στη λίστα εκείνων που, όπως λέει, βοήθησε να τερματιστούν. Περισσότερα από τριάμισι χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, η Μόσχα έχει πετύχει ορισμένα περιορισμένα εδαφικά κέρδη, αν και ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σύρσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η ρωσική επίθεση έχει αποτύχει.

Ο Πούτιν είπε αυτόν τον μήνα ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους το 2025 — δηλαδή περίπου 1% της επικράτειας, πέραν του 20% που ήδη ελέγχουν. Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, ενώ ρωσικά drones και μαχητικά έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Λευκός Οίκος φαινόταν ολοένα πιο απογοητευμένος με τη στάση του Πούτιν και έτεινε προς την παροχή νέας βοήθειας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των Tomahawk, που το Κίεβο θεωρεί κρίσιμους για να προκαλέσει μεγαλύτερη φθορά στη ρωσική πολεμική μηχανή.

Ο Ζελένσκι σχολίασε ότι ο Πούτιν, ο οποίος συνέχισε τις επιθέσεις μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αλάσκα, «παίζει ξανά με τον χρόνο». «Βλέπουμε ήδη ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούει για Tomahawk», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Ελιγμός καθυστέρησης από τον Πούτιν

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κίνηση του Πούτιν έχει στόχο να καταστήσει λιγότερο πιθανή τη μεταφορά τέτοιων όπλων στην Ουκρανία, εκτιμά ο ειδικός για τη Ρωσία Μαξ Μπέργκμαν από το Center for Strategic and International Studies. «Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία του Πούτιν αποσκοπεί στο να αποτρέψει τη μεταβίβαση των Tomahawk στην Ουκρανία», είπε.

«Μου μοιάζει περισσότερο με τακτική για να κερδίσει χρόνο».

Ο Μίκολα Μπιελιέσκοφ, ανώτερος αναλυτής της ουκρανικής ΜΚΟ Come Back Alive, η οποία προμηθεύει με εξοπλισμό τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ότι οι πύραυλοι Tomahawk θα βοηθούσαν στην «εξισορρόπηση του πεδίου», χωρίς όμως να αποτελούν «μαγική λύση». «Δεν περιμένουμε ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει μετά από ένα, δύο ή τρία επιτυχημένα πλήγματα», είπε. «Πρόκειται για πίεση, συνεχή πίεση. Για αποσταθεροποίηση του ρωσικού στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει τη Ρωσία, αλλά κάθε φορά έχει αναβάλει τις κινήσεις του μετά από επαφές με τον Πούτιν.