Θύμα δολοφονικής ενέδρας έπεσε γύρω στις 9:00 της Παρασκευής (17/10) στη Λεμεσό ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμιώτισσα», Σταύρος Δημοσθένους.

Ο 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο πολυτελές όχημά του, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο Δημοσθένους πυροβολήθηκε σε κοντινό δρόμο από το σπίτι του την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τον γιο του. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητό του ανακόπηκε από όχημα τύπου βαν, ενώ στη συνέχεια πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα πλεύρισε το όχημα του επιχειρηματία και άνοιξε πυρ εναντίον του.

Άμεσα ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το όχημα του Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί. Το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα που εντοπίστηκε νωρίτερα να φλέγεται στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Γερμασόγειας φέρεται να είναι το όχημα τύπου βαν που ανέκοψε την πορεία του οχήματος του Δημοσθένους.

Σημειώνεται πως ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.