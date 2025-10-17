Στα χαρακώματα βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν στο στόχαστρο την κυβέρνηση, λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής για τον αγροτικό κόσμο. Η δυσαρέσκεια διογκώνεται καθημερινά και η ατμόσφαιρα μυρίζει «μπαρούτι» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε με τις αγροτικές επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους, εκτόξευσε την οργή. Αυτό το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση στον αγροτικό κόσμο, προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, που αναζητά διέξοδο διαφυγής.

Η διαχείριση του προβλήματος από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι προβληματική και ο υπουργός Κώστας Τσιάρας βρίσκεται στο επίκεντρο της έντονης κριτικής του αγροτικού κόσμου. Είναι εμφανής η αδυναμία να μειωθεί η ένταση και να πειστούν οι αγρότες για τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όσα φοβερά αποκαλύφθηκαν με τη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων και το «αλισβερίσι» μεταξύ παραγόντων για τις επιδοτήσεις, έφεραν σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους του μόχθου που δεν είχαν κολεγιές. Το αίσθημα της αδικίας τους πνίγει και αυτό μεταφράζεται σε οργισμένες αντιδράσεις σε πολλούς νομούς.

«Στα κάγκελα» βουλευτές και κομματικά στελέχη

Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυτή η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε επισκέψεις κυβερνητικών παραγόντων, ενώ κοινωνοί της οργής γίνονται επίσης βουλευτές και κομματικά στελέχη της ΝΔ.

Αυτό το κλίμα εισέπραξε και ο Κ. Τσιάρας στην εξάωρη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της ΝΔ, την Τετάρτη, όπου οι βουλευτές μίλησαν «έξω από τα δόντια», περιγράφοντας την ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση για το κυβερνών κόμμα.

Ακόμα και τα χρήματα που δόθηκαν τα τελευταία 24ωρα, δεν αλλάζουν την στάση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς αυτά δεν αφορούν την τρέχουσα περίοδο, αλλά είναι παλαιές οφειλές, που ήδη έπρεπε να είχαν καταβληθεί.

Τα σενάρια για παραίτηση Τσιάρα και η διάψευση

Μέσα σε αυτό το πολύ αρνητικό σκηνικό για την κυβέρνηση, μεγάλη συζήτηση έγινε χθες στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, ενώ ήταν και κεντρικό θέμα σχολίων στα πηγαδάκια της Βουλής, εάν παραιτήθηκε ή όχι ο Κ. Τσιάρας. Ο υπουργός διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να δηλώνει την παραίτηση του και στελέχη του Μαξίμου εξηγούσαν ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ενδεχόμενο. Αργότερα, εν μέσω των πολλών συζητήσεων, ο Κ. Τσιάρας, σε ανάρτησή του, ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα παραίτησης.

Στη Βουλή η επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ

Το αγροτικό ζήτημα αναμένεται να βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή, καθώς θα συζητηθεί επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσαν 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και αναμένεται μάλιστα να τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Θα είναι η πρώτη φορά που από το βήμα της Βουλής θα μιλήσει και ο Κ. Τσιάρας, που επί της ουσίας θα απαντήσει για το αγροτικό ζήτημα που κατατρώγει την κυβέρνηση.

Η εξίσωση είναι δύσκολη για το Μαξίμου, παρά τις τελευταίες καθησυχαστικές δηλώσεις κεντρικών παραγόντων της, όπως π.χ. ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, καθώς οι άλλοτε σύμμαχοι της ΝΔ είναι πλέον απέναντι.

Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό που έλαβε η Ν.Δ. το 2019 στον αγροτικό κόσμο της χώρας έφτασε το 42% και στις βουλευτικές εκλογές του 2023 προσέγγισε το 48%, ενώ η άλλοτε «πράσινη» Κρήτη, που στήριξε ΣΥΡΙΖΑ αρκετά τα τελευταία χρόνια, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, βάφτηκε γαλάζια.

Το πως θα μεταστραφεί το κλίμα αποτελεί «σπαζοκεφαλιά» στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση υπάρχει αγωνία για το τι θα γίνει στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, καθώς φθάνουν πληροφορίες ότι σε αρκετούς νομούς θα επιχειρηθεί να διαμαρτυρηθούν οι αγρότες.