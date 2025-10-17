Ο πολυσυλλεκτικός όμιλος δρομολογεί τη συνεργασία του με την κινεζική εταιρεία εξέλιξης και διαχείρισης ρομποταξί Pony AI προκειμένου να ξεκινήσουν από κοινού τις δοκιμές, αυτόνομων vans σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η τοποθέτηση του εξελιγμένου λογισμικού αυτόνομης οδήγησης της Pony σε μοντέλα του ομίλου Stellantis που έχουν εξελιχθεί επίσης με το σκεπτικό της αυτόνομης οδήγησης με την αξιοποίηση της πλατφόρμας του ομίλου, AV Ready Platform. Κοινώς η κινεζική Pony «βάζει» στο πλαίσιο της συμφωνίας το λογισμικό και ο όμιλος Stellantis το hardware, δηλαδή κάθε είδους αισθητήρα, κάμερας και τεχνολογίας που θα χρειαστεί για το εγχείρημα, συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα για τις δοκιμές θα αξιοποιηθούν πειραματικά Peugeot e-Traveller με τις παραπάνω τεχνολογίες τα οποία θα διαθέτουν δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4, δηλαδή χωρίς θεωρητικά να χρειάζεται ο οδηγός να παρέμβει ή να έχει αφοσιωμένη την προσοχή του στον δρόμο.

Οι δοκιμές θα αρχίσουν από το Λουξεμβούργο τους επόμενους μήνες με την προοπτική από το 2026 να επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ο στόχος είναι κατά τις δοκιμές επί πραγματικού να αξιολογηθούν διάφορες παράμετροι του συστήματος σε επίπεδο ασφάλειας, επιδόσεων αλλά και συμμόρφωσης σε σχέση με την νομοθεσία.

Επίσης αν και η αρχική συμφωνία αφορά αποκλειστικά τα λεγόμενα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ή vans δεν αποκλείεται στο μέλλον η τεχνολογία να δοκιμαστεί και στα επιβατικά αυτοκίνητα του ομίλου Stellantis. Το κέρδος για την κινεζική Pony AI είναι το προφανές, δηλαδή η συνεργασία της ένα «δυτικό» όμιλο και το άνοιγμά της σε νέες αγορές.

Να σημειωθεί ότι η Pony AI όπως και η αντίστοιχης δραστηριότητας και χώρας προέλευσης WeRide έχουν ήδη καταλήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε συμφωνίες με τοπικές εταιρείες προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες οχημάτων αυτόνομης οδήγησης στην αγορά της Σιγκαπούρης.

Ταυτόχρονα οι αντίστοιχων δραστηριοτήτων και επίσης κινεζική Baidu Apollo Go όσο και η αμερικανική Waymo έχουν ήδη ανακοινώσει τις προθέσεις του να επεκταθούν στο Η.Β με τη δεύτερη να έχει ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύει να προσφέρει υπηρεσίες ρομποτικών ταξί στους Λονδρέζους από το 2026.