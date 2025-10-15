Εκτός κούρσας στις επόμενες προεδρικές εκλογές συνεχίζει να παραμένει η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, καθώς ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απορρίπτει την προσφυγή της Λεπέν κατά της εκλογικής νομοθεσίας που είχε καταθέσει έπειτα από καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον της για υπεξαίρεση κεφαλαίων, η οποία της στέρησε την δυνατότητα να διεκδικήσει οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια.

Η τελική απόφαση για την υπόθεση, εναντίον της Λεπέν και άλλων στελεχών του κόμματος της, αναμένεται τον Ιανουάριο, όμως η Λεπέν είχε καταθέσει ξεχωριστή έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας, αμφισβητώντας την εκλογική νομοθεσία που θα μπορούσε να την εμποδίσει να θέσει ξανά υποψηφιότητα.

Η Λεπέν ευελπιστεί σε εκλογές πριν τον Ιανουάριο για να πάρει βουλευτική έδρα

Εάν η πολιτική κρίση της Γαλλίας οδηγήσει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, η Λεπέν σκοπεύει να επανεκλεγεί στο νομό Πα-ντε-Καλαί.

Το Ανώτατο δικαστήριο ανακοίνωσε ότι απορρίπτει την έφεση της Λεπέν επειδή «δεν επιδίωκε να καταργήσει τις κανονιστικές διατάξεις, αλλά μάλλον να τροποποιήσει τον νόμο». Τα άρθρα που είχε αμφισβητήσει ήταν είτε ανύπαρκτα είτε άσχετα, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ο δικηγόρος της Λεπέν, Ροντόλφ Μποσελού, δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση του Δικαστηρίου δεν θα εμποδίσει την πελάτισσά του να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο πριν από την τελική απόφαση του Ιανουαρίου.

«Δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την ικανότητά της να είναι υποψήφια σε μελλοντικές βουλευτικές εκλογές», είπε.

Τι προβλέπει η ποινή που της έχει επιβληθεί

Η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού τον Μάρτιο επέβαλε στην Λεπέν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ετών προς έκτιση, πρόστιμο 100.000 ευρώ (116.230,00 δολάρια) και πενταετή απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος, η οποία ήταν άμεσα εκτελεστή παρά τις εκκρεμείς εφέσεις.

Η απόφαση έθεσε υπό αμφισβήτηση την ικανότητά της να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, στις οποίες παραμένει στην θέση του φαβορί.

Η Λεπέν είχε υποστηρίξει στην έφεση της ότι η άμεση εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για ορισμένα εγκλήματα – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με διαφθορά, απάτη ή κατάχρηση δημόσιων πόρων – παραβίαζε άδικα τα πολιτικά της δικαιώματα.