Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων έχει σήμερα ο Φρανσουά Μπαϊρού. Στόχος του; Να ανατρέψει τα δεδομένα και να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης σε έξι ημέρες. Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή έδειξε πιο διαλλακτικός και για πολλούς άπλωσε το χέρι προς το RN. Ωστόσο, φαντάζει δύσκολο η Εθνική Συσπείρωση να αλλάξει στάση. Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά συναντήθηκαν με τον Μπαϊρού. Κατά την άφιξή τους στη Ματινιόν δεν έκαναν κάποια δήλωση.

Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης έδειξαν ότι δεν πείστηκαν από όσα άκουσαν. «Το θαύμα δεν έγινε. Αυτή η συνέντευξη δεν θα αλλάξει τη γνώμη του RN» ανέφερε αρχικά ο Ζορντάν Μπαρντελά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Οι φτωχές δημόσιες δαπάνες δεν αντιμετωπίζονται στον προϋπολογισμό του Φρανσουά Μπαϊρού. Το υπέρογκο κόστος της μετανάστευσης, η αύξηση της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απάτης στην κοινωνική ασφάλιση δεν αντιμετωπίζεται».

Τέλος, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους Γάλλους που εργάζονται να καταβάλλουν προσπάθειες κάθε μέρα».

Ακόμα πιο ξεκάθαρη ήταν Μαρίν Λεπέν, η οποία ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών άμεσα. «Ζητάμε μια εξαιρετικά ταχεία διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Η πραγματικότητα είναι ότι η νέα πλειοψηφία που θα προκύψει από αυτές τις νέες εκλογές πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάσει έναν προϋπολογισμό. […] Είναι η μόνη δημοκρατική λύση», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό.

«Θέλουμε να είμαστε στην εξουσία»

Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του κόμματος είχε δώσει το στίγμα των αποφάσεων που έχουν παρθεί στο RN. Το εθνικιστικό κόμμα «ήθελε να είναι στην εξουσία, έστω και για 18 μήνες» τόνισε μεταξύ άλλων ο Σεμπαστιάν Σενού.

«Σήμερα, οι Γάλλοι θέλουν σταθερότητα και εμείς είμαστε οι εγγυητές της σταθερότητας», ανέφερε αρχικά και δήλωσε πεπεισμένος ότι το RN «μπορεί να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, χάρη στην κατάρρευση του κεντρικού μπλοκ».

Επισήμανε δε, ότι όσο πιο γρήγορα κυβερνήσει το κόμμα με επικεφαλής τον Ζορτνάν Μπαρντέλα «τόσο το καλύτερο». Έπειτα τόνισε: «Θέλουμε να είμαστε στην εξουσία, ακόμη και αν είναι για 18 μήνες. Θέλουμε να δείξουμε στον γαλλικό λαό τι μπορούμε να κάνουμε σε πολύ δύσκολους καιρούς».

Τέλος, σε ερώτηση για την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν τόνισε: «θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα που υπάρχουν στο νόμο» για να επιδιώξει μια νέα θητεία ως βουλευτής.