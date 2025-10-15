Τρία γράμματα: MTV. Ξεκίνησε το 1981 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και, αν αυτό λέει κάτι, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε ήταν το «Video Killed The Radio Star» των The Buggles. Στην Ευρώπη έφτασε μερικά χρόνια αργότερα, το 1987 και τελικά είναι αυτή που θα «πληρώσει» πρώτη τις επιθετικές περικοπές κόστους από την Paramount Global. Το MTV τερματίζει τη λειτουργία του και, εκτός από σημαντικές στιγμές για την ποπ κουλτούρα, αφήνει πίσω του το λευκό θόρυβο της τηλεόρασης.

Ο κολοσσός της ψυχαγωγίας Paramount Global ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα. Μετά από 44 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, πέντε αγαπημένα κανάλια (MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live) θα σταματήσουν τη λειτουργία τους, σηματοδοτώντας το τέλος της συλλογικής ανακάλυψης μουσικής και προκαλώντας ερωτηματικά για το πώς καταναλώνουμε τη μουσική στην ψηφιακή εποχή.

Η αρχή θα γίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστραλία και η Βραζιλία. Η Paramount, για την ώρα, δεν έχει επιβεβαιώσει ότι σκέφτεται παγκόσμιο «κλείσιμο».

Αναμφίβολα, πρόκειται για το τέλος μιας εποχής για όσους πέρασαν την παιδική τους ηλικία περιμένοντας να ανακαλύψουν το νέο μουσικό βίντεο, ανυπομονώντας να δουν τα charts και απολαμβάνοντας όλη τη λάμψη της ποπ κουλτούρας και της μόδας που πρόσφερε το MTV.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω επιθετικών περικοπών κόστους από την Paramount Global, καθώς αυτή συγχωνεύεται με τη Skydance Media φέτος. Πέρα όμως από τα οικονομικά δεδομένα, η κίνηση αντικατοπτρίζει και το πόσο δραματικά έχουν αλλάξει οι συνήθειες θέασης και κατανάλωσης μέσων, καθώς οι μουσικόφιλοι έχουν μετακινηθεί, αναπόφευκτα, στον ψηφιακό κόσμο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι streaming πλατφόρμες αποτελούν σκληρό ανταγωνισμό, με τα τηλεοπτικά κανάλια να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν παρά το γεγονός ότι, κάποτε, προσέφεραν ένα αίσθημα κοινότητας που διήρκεσε δεκαετίες. Τώρα πια, αντικαθίσταται από πιο προσωποποιημένους τρόπους εμπειρίας της μουσικής.

Οι κορυφαίες στιγμές του MTV

Γράφτηκε ιστορία. Η πρεμιέρα του «Thriller» από τον Μάικλ Τζάκσον τον Δεκέμβριο του 1983, ο Ντέιβιντ Μπόουι που υπερασπίστηκε τους μαύρους καλλιτέχνες στο MTV News, το πρωτοποριακό ριάλιτι «The Real World» στις αρχές των ’90s, οι Nirvana που έφεραν το grunge στο προσκήνιο με τη συνεχή προβολή του «Smells Like Teen Spirit», το επεισοδιακό σκηνικό της Κόρτνεϊ Λοβ με την Μαντόνα και το φιλί της δεύτερης με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Εκπομπές όπως το «MTV Unplugged» έγιναν θεσμοί, με τα κανάλια στο απόγειό τους να μετατρέπουν τα μουσικά βίντεο σε καλλιτεχνικά έργα, να εκτοξεύουν μουσικές καριέρες, να δημιουργούν τάσεις μόδας και να ορίζουν την κουλτούρα της νεολαίας.

Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 2010, η παραδοσιακή μουσική τηλεόραση είχε ξεπεραστεί, καθώς τα social media είχαν πλέον κυριαρχήσει. Το brand MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες και μεγάλες εκδηλώσεις όπως τα VMAs και τα EMAs. Όμως, την τελευταία ημέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση όπως τη γνώρισαν γενιές ολόκληρες, θα αποτελεί παρελθόν.