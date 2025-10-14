Ο D’Angelo, θρυλικός τραγουδιστής της R&B που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του neo-soul, πέθανε σε ηλικία 51 ετών από καρκίνο.

«Το λαμπρό αστέρι της οικογένειάς μας χαμήλωσε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή… Μετά από μια παρατεταμένη και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο, με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Michael D’Angelo Archer, γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, αναχώρησε για την αιωνιότητα, φεύγοντας από αυτή τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025.

Είμαστε λυπημένοι που δεν μπορεί πλέον να είναι κοντά μας παρά μόνο μέσα από αγαπημένες αναμνήσεις, όμως είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της βαθιά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά σας προσκαλούμε όλους να πενθήσετε μαζί μας για την απώλειά του και ταυτόχρονα να γιορτάσετε το δώρο του τραγουδιού που χάρισε στον κόσμο» ανέφερε η οικογένεια του τραγουδιστή στο Variety.

Μια αινιγματική μορφή που έλαμψε έντονα κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, ο D’Angelo κυκλοφόρησε συνολικά τρία άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας του: το ντεμπούτο του «Brown Sugar» το 1995, το «Voodoo» το 2000 και το τελευταίο του άλμπουμ, «Black Messiah» με τους The Vanguard, το 2014.

Με το «Brown Sugar» ανέπτυξε έναν χαρακτηριστικό ήχο, συνδυάζοντας τα κλασικά στοιχεία της R&B με επιρροές από το hip-hop, προτού εξελίξει μια πιο πλούσια και ψυχωμένη αισθητική με το Voodoo.

Ο D’Angelo, γεννημένος ως Michael Eugene Archer στο South Richmond της Βιρτζίνια, ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, μαθαίνοντας πιάνο σε ηλικία μόλις τριών ετών.

Κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy για τα δύο τελευταία άλμπουμ του και υπήρξε καθοριστική μορφή στη διαμόρφωση και την ανάδειξη της εποχής του neo-soul.