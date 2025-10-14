Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στις εταιρείες μόδας Gucci (Ιταλία), Chloé (Γαλλία) και Loewe ( Ισπανία) για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, παραβιάζοντας τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή προϊόντων υψηλής μόδας, όπως ρούχα, δερμάτινα είδη και αξεσουάρ.

Η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι οι τρεις εταιρείες περιόρισαν τη δυνατότητα των ανεξάρτητων μεταπωλητών τους, τόσο ηλεκτρονικών όσο και φυσικών καταστημάτων, να καθορίζουν τις δικές τους λιανικές τιμές για προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί και πωλούνται από τις ίδιες τις εταιρείες με τα αντίστοιχα εμπορικά τους σήματα.

Αυτού του είδους η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά αυξάνει τις τιμές και μειώνει τις επιλογές για τους καταναλωτές. Τα πρόστιμα, τα οποία μειώθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις λόγω της συνεργασίας των εταιρειών με την Επιτροπή, ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 157 εκατομμύρια ευρώ.