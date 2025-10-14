Το Instagram πρόκειται να υιοθετήσει μια έκδοση του συστήματος αξιολόγησης ταινιών PG-13, ώστε να δώσει στους γονείς μεγαλύτερο έλεγχο στη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους.

Το Instagram, το οποίο διαχειρίζεται η Meta, θα αρχίσει να εφαρμόζει κανόνες παρόμοιους με την αμερικανική αξιολόγηση ταινιών «γονική καθοδήγηση» – που εισήχθη για πρώτη φορά πριν από 41 χρόνια – σε όλο το υλικό των λογαριασμών εφήβων στο Instagram. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες κάτω των 18 ετών θα τοποθετούνται αυτόματα στη ρύθμιση 13+. Θα μπορούν να εξαιρεθούν μόνο με την άδεια των γονιών τους.

Οι περιορισμοί

Ενώ οι λογαριασμοί εφήβων ήδη κρύβουν ή απαγορεύουν την πρόταση περιεχομένου με σεξουαλικό υπονοούμενο, γραφικών ή ενοχλητικών εικόνων και περιεχομένου για ενήλικες, όπως καπνός ή αλκοόλ, η νέα έκδοση PG-13 θα ενισχύσει περαιτέρω τους περιορισμούς.

Η Meta δήλωσε ότι θα κρύβει ή δεν θα προτείνει αναρτήσεις με ισχυρή γλώσσα, ορισμένα επικίνδυνα ακροβατικά και περιεχόμενο που μπορεί να ενθαρρύνει «επιβλαβείς» συμπεριφορές, όπως αναρτήσεις που δείχνουν αξεσουάρ μαριχουάνας. Θα μπλοκάρει επίσης όρους αναζήτησης, όπως «αλκοόλ» ή «αιματηρό», ακόμη και αν είναι ορθογραφικά λανθασμένοι.

«Αν και φυσικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ταινιών και των κοινωνικών μέσων, κάναμε αυτές τις αλλαγές ώστε η εμπειρία των εφήβων στην κατηγορία 13+ να μοιάζει περισσότερο με την αντίστοιχη εμπειρία στο Instagram από την παρακολούθηση μιας ταινίας PG-13», δήλωσε η Meta, προσθέτοντας ότι ήθελε να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της «με ένα ανεξάρτητο πρότυπο με το οποίο οι γονείς είναι εξοικειωμένοι».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιο κοντινή βαθμολογία κινηματογράφου στην PG-13 είναι η 12A. Με τον ίδιο τρόπο που ταινίες PG-13/12A όπως το Titanic περιλαμβάνουν φευγαλέα, αλλά όχι άμεσα σεξουαλική, γυμνότητα, η νέα βαθμολογία του Instagram δεν θα απαγορεύει εντελώς τη γυμνότητα και τη βία.

«Τα παιδιά δεν είναι ασφαλή στο Instagram»

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ανεξάρτητη έρευνα στην οποία συμμετείχε ένας πρώην πληροφοριοδότης της Meta, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα δύο τρίτα (64%) των νέων εργαλείων ασφαλείας στο Instagram ήταν αναποτελεσματικά.

Η έρευνα διεξήχθη υπό την ηγεσία του Arturo Béjar, πρώην ανώτερου μηχανικού της Meta, καθώς και ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου Northeastern και του βρετανικού ιδρύματος Molly Rose Foundation, μεταξύ άλλων. Ο ίδιος κατέληξε στο συμπέρασμα: «Τα παιδιά δεν είναι ασφαλή στο Instagram». Η Meta απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης και δήλωσε ότι οι γονείς έχουν στη διάθεσή τους ισχυρά εργαλεία.

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών, Ofcom, ζήτησε επίσης από τις εταιρείες κοινωνικών μέσων να υιοθετήσουν «μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια» και δήλωσε ότι οι ιστότοποι που δεν συμμορφώνονται θα πρέπει να αναμένουν την εφαρμογή μέτρων επιβολής.

Οι ενημερώσεις του Instagram θα ξεκινήσουν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά και θα φτάσουν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο στις αρχές του επόμενου έτους, δήλωσε η Meta.