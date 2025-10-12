Η Νταϊάν Κίτον, που πέθανε στην Καλιφόρνια σε ηλικία 79 ετών, δεν είχε μιλήσει πρόσφατα δημόσια για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο το είχε κάνει στο παρελθόν για τις μάχες που έδωσε με τον καρκίνο και τη βουλιμία.

Μάλιστα, τα χαρακτηριστικά καπέλα που φορούσε δεν ήταν απλώς θέμα στυλ. Αποτελούσαν και μέσο προστασίας από τον ήλιο, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος σε ηλικία μόλις 21 ετών.

«Είναι οικογενειακό ζήτημα», είχε πει στους Los Angeles Times το 2015. «Θυμάμαι τη θεία Μάρθα που είχε τόσο σοβαρό καρκίνο του δέρματος, ώστε της αφαίρεσαν τη μύτη. Ο πατέρας μου είχε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και ο αδελφός μου επίσης. Είναι δύσκολη υπόθεση αυτός ο καρκίνος, γι’ αυτό πρέπει να βάζεις αντηλιακό».

Ωστόσο, η Κίτον, της οποίας η αιτία θανάτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, παραδέχτηκε ότι δεν άρχισε να φροντίζει σοβαρά το δέρμα της παρά μόνο αργότερα στη ζωή της. «Στα 20 μου δεν έδινα σημασία», είχε πει. «Δεν έκανα έρευνα, δεν με ένοιαζε, και αυτό ήταν ανόητο, γιατί με ταλαιπωρεί σε όλη μου την ενήλικη ζωή, μέχρι και πρόσφατα. Δεν ξεκίνησα να προσέχω τον ήλιο πριν τα 40 μου».

Αφού αντιμετώπισε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα στα 20 της, δεκαετίες αργότερα διαγνώστηκε με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το οποίο χρειάστηκε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για να αφαιρεθεί, σύμφωνα με τους Times.

Νταϊάν Κίτον: Έτρωγε 20.000 θερμίδες τη μέρα

Πέρα όμως από τη μάχη της με τον καρκίνο, η Κίτον είχε μιλήσει ανοιχτά και για μια άλλη σοβαρή δυσκολία που αντιμετώπισε: τη βουλιμία.

Είχε πει ότι άρχισε να νιώθει ανασφάλεια για το σώμα της όταν, σε νεαρή ηλικία, της ζητήθηκε να χάσει 10 κιλά για έναν ρόλο στο Μπρόντγουεϊ. «Το μόνο που έκανα ήταν να τρέφω την πείνα μου, είμαι εθισμένη», είχε δηλώσει στον Dr. Oz το 2014. «Είναι αλήθεια. Είμαι εθισμένη σε ανάρρωση, και θα είμαι πάντα. Έχω εθιστική φύση».

Η πρωταγωνίστρια του «The Family Stone» παραδέχτηκε ότι έφτανε να καταναλώνει 20.000 θερμίδες την ημέρα για να τις αποβάλει έπειτα με εμετό αναφέρει το δημοσίευμα του eonline.com.

«Το συνηθισμένο μου δείπνο ήταν ένας κουβάς τηγανητό κοτόπουλο, πολλές μερίδες πατάτες με μπλε τυρί και κέτσαπ, δύο έτοιμα γεύματα, ένα λίτρο αναψυκτικό, κιλά γλυκά, μια ολόκληρη τούρτα και τρεις πίτες με κρέμα μπανάνας» είπε.

Η Κίτον τελικά ξεκίνησε θεραπεία για τη διατροφική της διαταραχή. «Κάποιος μου είπε ότι φαίνομαι να έχω ψυχολογικά ζητήματα, οπότε πήγα σε ψυχαναλυτή», είχε πει. «Πήγαινα πέντε φορές την εβδομάδα».

Αν και παραδέχτηκε ότι στην αρχή έλεγε ψέματα στον ειδικό της, η Κίτον -που υιοθέτησε την κόρη της Ντέξτερ (29 ετών) και τον γιο της Ντιουκ (25 ετών) στα 50 της- αργότερα μίλησε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες της.

«Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ίσως να μην είναι σχετικό, αλλά για μένα με κάνει να νιώθω καλά», έγραψε στο βιβλίο της «Then Again» το 2011, σύμφωνα με τη New York Daily News. «Νιώθω πως είμαι αδελφή όλων των γυναικών και σίγουρα και ανδρώμ που είχαν κάποια διατροφική διαταραχή. Είμαι κι εγώ μέλος αυτής της ομάδας».