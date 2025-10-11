Με μία συγκινητική ανάρτηση ο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποχαιρέτισε τη μητέρα του, που πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έγραψε χαρακτηριστικά:

«Καλό Παράδεισο μανούλα… Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα».