Nicole Kidman – Keith Urban: Η «ρήτρα κοκαϊνης» στο προγαμιαίο συμβόλαιο και οι όροι του διαζυγίου τους

Η είδηση του χωρισμού της Nicole Kidman και του Keith Urban, μετά από σχεδόν 20 χρόνια γάμου, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Το ζευγάρι, που θεωρείτο ένα από τα πιο σταθερά στο χώρο της showbusiness, συνέδεσε τον κόσμο του κινηματογράφου με εκείνον της μουσικής μέσα από έναν γάμο, που έμοιαζε ακλόνητος.

Η οσκαρική ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο του Τενεσί την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου επιβεβαιώνοντας τις φήμες και δηλώνοντας ότι ο γάμος τους υπέστη «διαφορές που δε γινόταν να επιλυθούν».

Πλέον, όμως, η προσοχή του κόσμου και των μίντια στρέφεται στη συμφωνία που είχαν κάνει μέσω προγαμιαίου συμβολαίου, το οποίο είχε υπογραφεί πριν τον γάμο τους το 2006. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλάμβανε μια ασυνήθιστη «ρήτρα κοκαϊνης»: για κάθε χρόνο που παρέμεναν παντρεμένοι, ο Urban θα έπαιρνε 600.000 δολάρια από την Kidman, εφόσον παρέμενε νηφάλιος κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο Keith Urban έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με τον εθισμό στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά στο παρελθόν. Σε συνέντευξη με την Oprah Winfrey το 2010, εξήγησε πως η Kidman οργάνωσε μια παρέμβαση μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, γεγονός που ενίσχυσε τη σχέση τους και τον βοήθησε να ξεπεράσει τον εθισμό του.

«Όλα ήταν σχεδιασμένα, πιστεύω, για εκείνη τη στιγμή, για να μας ενώσουν», είπε στον Oprah. «Κοιτάζω πίσω τώρα και συνειδητοποιώ πόσα μου έχει διδάξει η Nic και πόσα έχει φέρει στη ζωή μου και πόσο μου έχει ανοίξει τα μάτια με πολλούς τρόπους. [Αυτό είναι] το καλύτερο σημείο που έχω βρεθεί ποτέ», πρόσθεσε.