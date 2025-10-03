ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Nicole Kidman – Keith Urban: Η «ρήτρα κοκαϊνης» στο προγαμιαίο συμβόλαιο και οι όροι του διαζυγίου τους

Η προσοχή του κόσμου και των μίντια στρέφεται στη συμφωνία που είχαν κάνει μέσω προγαμιαίου συμβολαίου, το οποίο είχε υπογραφεί πριν τον γάμο τους το 2006.

Η είδηση του χωρισμού της Nicole Kidman και του Keith Urban, μετά από σχεδόν 20 χρόνια γάμου, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Το ζευγάρι, που θεωρείτο ένα από τα πιο σταθερά στο χώρο της showbusiness, συνέδεσε τον κόσμο του κινηματογράφου με εκείνον της μουσικής μέσα από έναν γάμο, που έμοιαζε ακλόνητος.

Η οσκαρική ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο του Τενεσί την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου επιβεβαιώνοντας τις φήμες και δηλώνοντας ότι ο γάμος τους υπέστη «διαφορές που δε γινόταν να επιλυθούν».

Πλέον, όμως, η προσοχή του κόσμου και των μίντια στρέφεται στη συμφωνία που είχαν κάνει μέσω προγαμιαίου συμβολαίου, το οποίο είχε υπογραφεί πριν τον γάμο τους το 2006. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλάμβανε μια ασυνήθιστη «ρήτρα κοκαϊνης»: για κάθε χρόνο που παρέμεναν παντρεμένοι, ο Urban θα έπαιρνε 600.000 δολάρια από την Kidman, εφόσον παρέμενε νηφάλιος κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο Keith Urban έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με τον εθισμό στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά στο παρελθόν. Σε συνέντευξη με την Oprah Winfrey το 2010, εξήγησε πως η Kidman οργάνωσε μια παρέμβαση μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, γεγονός που ενίσχυσε τη σχέση τους και τον βοήθησε να ξεπεράσει τον εθισμό του.

«Όλα ήταν σχεδιασμένα, πιστεύω, για εκείνη τη στιγμή, για να μας ενώσουν», είπε στον Oprah. «Κοιτάζω πίσω τώρα και συνειδητοποιώ πόσα μου έχει διδάξει η Nic και πόσα έχει φέρει στη ζωή μου και πόσο μου έχει ανοίξει τα μάτια με πολλούς τρόπους. [Αυτό είναι] το καλύτερο σημείο που έχω βρεθεί ποτέ», πρόσθεσε.

Σε μεταγενέστερη συνέντευξη στο Rolling Stone, ο Urban δήλωσε: «Ήμουν πολύ, πολύ τυχερός που η Nic έκανε εκείνη την παρέμβαση», σημειώνοντας ότι η ύπαρξη ενός «κλειστού κύκλου φίλων» τον βοήθησε πολύ.

Το ζευγάρι είναι δύο εκ των μεγαλύτερων σταρ που έχει αναδείξει η Αυστραλία τα τελευταία χρόνια. Οι δυο τους είχαν σταθερή παρουσία στα εξώφυλλα των μεγαλύτερων περιοδικών και στα κόκκινα χαλιά, με τον Urban να συνοδεύει την Kidman στα Oscars και εκείνη να παρίσταται στα Academy of Country Music Awards. Μαζί έχουν δύο κόρες, τη Sunday Rose, και τη Faith Margaret και ζουν στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Ο λόγος του χωρισμού παραμένει ασαφής, αλλά πηγή επιβεβαίωσε ότι η Kidman δεν ήθελε να χωρίσουν κι είχε προσπαθήσει πολύ για τον γάμο τους, όπως αναφέρθηκε αρχικά από το TMZ.

Οι όροι του διαζυγίου, οι οποίοι προβλέπουν και την κηδεμονία των παιδιών, υποβλήθηκαν στο δικαστήριο για έγκριση. «Η μητέρα κι ο πατέρας θα συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλο και σε κάθε παιδί με τρόπο που να παρέχει μια σχέση αγάπης, σταθερότητας, συνέπειας και φροντίδας για το παιδί, ακόμη και αν είναι χωρισμένοι», αναφέρει το μόνιμο σχέδιο γονικής μέριμνας.

«Δεν θα μιλούν άσχημα ο ένας για τον άλλο ή για μέλη της οικογένειας του άλλου γονέα. Θα ενθαρρύνουν κάθε παιδί να συνεχίσει να αγαπά τον άλλο γονέα και να νιώθει άνετα και στις δύο οικογένειες».

Σύμφωνα με το πλάνο του διαζυγίου, η Kidman θα είναι η κύρια κηδεμόνας των δύο παιδιών, έχοντας την επιμέλειά τους για 306 ημέρες τον χρόνο, ενώ ο Urban θα τα έχει τις υπόλοιπες 59. Δεδομένου ότι και οι δύο γονείς κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια το μήνα, δεν απαιτείται οικονομική στήριξη σε μορφή διατροφής ούτε για τα παιδιά, ούτε για τον/την σύζυγο.

Οι όροι του διαζυγίου προβλέπουν περίπου ίση κατανομή των κοινοκτημάτων, με κάθε γονέα να διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία στο δικό του όνομα.

