Κλείδωσε στο σπίτι του μια 14χρονη, την οποία γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τη βίασε, ενώ την προέτρεπε να του στέλνει προσωπικές της φωτογραφίες και της προσέφερε ναρκωτικές ουσίες.

Την εξιχνίαση της πρωτοφανούς υπόθεσης ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία του καταγγελλόμενου από την ανήλικη ως δράστη. Πρόκειται για 34χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τι κατήγγειλε η ανήλικη

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 34χρονος προσέγγισε τον περασμένο Απρίλιο την 14χρονη, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντάς την να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Επιπλέον, η παθούσα κατήγγειλε ότι τον επισκέφθηκε στο σπίτι του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων αυτών της έδωσε χρηματικό ποσό.

Σε άλλο χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος -πάντα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα- προσέφερε στο σπίτι του κάνναβη τόσο στην ίδια όσο και σε ανήλικο φίλο της.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του είχαν βρεθεί και κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, όπως επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.