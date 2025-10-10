Θολά σημεία και αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν στη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σήμερα ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη, που θα ξεκαθαρίσει αν το κίνητρο του δολοφόνου είχε να κάνει με την περιουσία του θύματος.

«Έχουν στοιχεία»

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», είπε μιλώντας στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα» είπε.

Όπως σημειώνει η ίδια: «Από την στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο».

«Ξέρει η Αστυνομία»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τονίζει: «Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί».

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν την στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς», συμπληρώνει, υπογραμμίζοντας: «Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».