Ένα ενιαίο μητρώο το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τα αυτοκίνητα σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσα από το νέο σύστημα θα υπάρχει πλήρης εικόνα για το ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν νόμιμα, ποια είναι ανασφάλιστα, ποιοι ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και ποια βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας ή έχουν αποσυρθεί.

Η πλατφόρμα για τα αυτοκίνητα

Η νέα πλατφόρμα θα ενοποιήσει όλα τα διάσπαρτα δεδομένα που διατηρούν σήμερα οι διαφορετικοί φορείς όπως το Υπουργείο Μεταφορών, η ΑΑΔΕ, τα ΚΤΕΟ, οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Για κάθε όχημα θα συγκεντρώνονται στοιχεία από την άδεια κυκλοφορίας, την ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους, την πληρωμή τελών και τυχόν οφειλές ή παραβάσεις.

Μέσω του ενιαίου Μητρώου οχημάτων, οι υπηρεσίες θα μπορούν να διενεργούν αυτόματους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας άμεσα τους παραβάτες και περιορίζοντας σημαντικά τις παρανομίες στον χώρο των οχημάτων.

Οι διασταυρώσεις

Οι διασταυρώσεις για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων ή εκείνων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ελέγχους για περιπτώσεις παράνομης άρσης ακινησίας και παράνομης κυκλοφορίας αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ, 243.904 ανασφάλιστα, 113.382 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Από την 1η Ιουνίου 2025, το καθεστώς ασφάλισης έγινε αυστηρότερο, καθώς είναι πλέον υποχρεωτική η κάλυψη φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές) για όλα τα Ι.Χ., ακόμη και εκείνα που βρίσκονται σε ακινησία με κατατεθειμένες πινακίδες.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όλοι οι καταγεγραμμένοι παραβάτες θα λάβουν ένα πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα προειδοποίησης, με προθεσμία συμμόρφωσης.

Όσοι αγνοήσουν την ειδοποίηση, θα λάβουν δεύτερο σημείωμα με τη βεβαίωση προστίμου και προσαυξήσεων.

Τα πρόστιμα

Ανάλογα με την παράβαση και τον τύπο του οχήματος, τα πρόστιμα ανέρχονται σε:

250 ευρώ για ανασφάλιστα δίκυκλα

500 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ

1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

400 ευρώ για μη διενέργεια τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)

Πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για καθυστερήσεις άνω του έτους.

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου του οχήματος θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες.

Πηγή: ot.gr