Για χρόνια, η φοροδιαφυγή ήταν παιχνίδι κρυφτού: το κράτος κυνηγούσε, οι φοροφυγάδες προλάβαιναν. Σήμερα το παιχνίδι έχει αλλάξει. Η ΑΑΔΕ βάζει στο «οπλοστάσιό» της την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγορίθμους, κι έτσι αρχίζουν να ξετυλίγονται υποθέσεις που μέχρι πρότινος δύσκολα θα έφταναν στο φως.

Ο τράπερ και τα ρολόγια πολυτελείας

Ήταν η πιο θορυβώδης αποκάλυψη ίσως του καλοκαιριού. Ο αλγόριθμος εντόπισε δαπάνες που δεν «κούμπωναν» με τα δηλωμένα εισοδήματα: ρολόι 116 χιλιάδων ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, όλα περασμένα μέσα από μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Η υπόθεση του γνωστού τράπερ έγινε σύμβολο για το πώς η τεχνολογία μπορεί να φωτίσει τις γκρίζες ζώνες της αγοράς.

Ο «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

Η πιο φαντασμαγορική επιχείρηση: 29 νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο μικροσκόπιο. Ο συνδυασμός αλγορίθμων, myDATA, κρατήσεων μέσω πλατφορμών και αναρτήσεων στα social media έδωσε την εικόνα: τζίροι που δηλώνονταν πολύ χαμηλότεροι από την πραγματική προσέλευση.

Μετά τον πρώτο έλεγχο, οι δηλώσεις εκτινάχθηκαν. Μια «νύχτα μαγική» για την ΑΑΔΕ, αλλά και ένα μήνυμα προς τον κλάδο της διασκέδασης.

Τα εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων

Ο «έξυπνος» αλγόριθμος έδειξε και εδώ τον δρόμο:

· 8.300 εικονικά τιμολόγια, αξίας 138 εκατομμυρίων ευρώ, σε κατασκευές, διαφήμιση, καθαρισμούς, ζωοτροφές, λογισμικό.

· 27 επιχειρήσεις με εικονικά παραστατικά άνω των 218 εκατομμυρίων ευρώ.

· Τέσσερις εταιρείες που «μοιράστηκαν» 50 εκατομμύρια σε ψεύτικους τζίρους.

Κοινός παρονομαστής: ο αλγόριθμος συνέδεσε δεδομένα από myDATA, POS και φορολογικές δηλώσεις, δίνοντας κατευθύνσεις στους ελεγκτές.

Οι γάμοι που «πρόδωσαν» τους επαγγελματίες

Ακόμη και οι γάμοι έγιναν πεδίο ελέγχου. Το «γάμο της χρονιάς» με χλιδάτες δεξιώσεις και ατελείωτες αναρτήσεις στα social media, οδήγησε την ΑΑΔΕ σε ανθοπωλεία, φωτογράφους, wedding planners και καλλιτέχνες που δηλώναν εισοδήματα δυσανάλογα με τη δραστηριότητά τους.

Το ψηφιακό αποτύπωμα πρόδωσε όσα τα βιβλία δεν έδειχναν.

Από τα παραδοσιακά μπλόκα στους «έξυπνους» ελέγχους

Η ουσία είναι μία: η ΑΑΔΕ δεν κυνηγάει πλέον στα τυφλά.

Ο αλγόριθμος «μαθαίνει» τα μοτίβα, ξεχωρίζει το ύποπτο από το κανονικό και δίνει στους ελεγκτές στόχους με ακρίβεια.

Από τον τράπερ με τα ρολόγια μέχρι τον «Πυρετό το Σαββατόβραδο» και τα εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη γράψει ιστορία.

