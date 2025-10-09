Είναι αλήθεια ότι πολλά από αυτά που μας έμαθαν στο πατρικό μας για το μαγείρεμα των ζυμαρικών δεν ισχύουν. Ακόμα και αν δεν το ομολογήσετε ποτέ στη μητέρα σας, αλλαξοπιστήστε και ακολουθήστε τον τρόπο των Ιταλίδων γιαγιάδων.

Σταματήστε να πιστεύετε ότι, αν αρχίσετε να ανοίγετε ζύμη για χειροποίητα ζυμαρικά, θα έχετε πιο νόστιμα πιάτα. Τα φρέσκα δεν είναι καλύτερα, αλλά διαφορετικά. Από το να πειραματίζεστε χωρίς να καταφέρνετε άριστο αποτέλεσμα, δοκιμάστε να βρείτε τα ζυμαρικά του εμπορίου που θα ικανοποιήσουν τη γεύση σας.

Καλές και βολικές οι μικρές κατσαρόλες, ειδικά όταν πρόκειται για τις ανάγκες μιας ολιγομελούς οικογένειας. Στην περίπτωση, όμως, των μακαρονάδων θα χρειαστείτε μεγάλη ακόμα και αν μαγειρεύετε μόνο για εσάς. Τα ζυμαρικά θέλουν την άνεσή τους μέσα στο νερό και εσείς δεν θέλετε με τίποτα να τα δείτε κολλημένα στον πάτο του σκεύους.

Αγαπάμε το ελαιόλαδο, αλλά δεν το προσθέτουμε παντού. Για παράδειγμα, στο νερό όπου βράζουν τα μακαρόνια δεν έχει καμιά δουλειά. Εκτός αν θέλετε να αποκτήσουν μια γλιστερή επιφάνεια που αντί να συγκρατεί και να απορροφά τη σάλτσα θα τη διώχνει.

Ζητήστε ταπεινά συγχώρεση από τους προγόνους σας και υποσχεθείτε στον εαυτό σας ότι δεν θα ξανασπάσετε τα σπαγγέτι προτού τα ρίξετε στο νερό. Σκεφθείτε ότι το μήκος βοηθά στο άνετο στριφογύρισμά τους στο πιρούνι και θα δείτε πόσο σωστή απόφαση πήρατε.

Δεν ρίχνετε τα ζυμαρικά σε νερό που κοντεύει να φτάσει σε σημείο βρασμού, αλλά σε νερό που ήδη βράζει στο φουλ και δεν τα ξεχνάτε, αλλά τα ανακατεύετε δυο και τρεις φορές για να είναι σίγουρο ότι δεν θα κολλήσουν.

Μαγειρεύετε ζυμαρικά και ξαφνικά θυμάστε την πίεσή σας και αποφασίζετε να μη βάλετε αλάτι; Μεγάλο λάθος. Το νερό πρέπει να έχει αλάτι όσο έχει η θάλασσα. Έτσι λένε και έχουν δίκιο, αφού τα ζυμαρικά δεν απορροφούν όλο το αλάτι παρά μόνο αυτό που χρειάζεται και επιπλέον αποκτούν πιο τραχιά υφή.

Μη ρίχνετε το αλάτι όταν το νερό είναι κρύο, αλλά όταν έχει φτάσει στο σημείο βρασμού. Το αλάτι στο κρύο νερό καθυστερεί σημαντικά το βρασμό.

Τα ζυμαρικά είναι έτοιμα στον προβλεπόμενο χρόνο της συσκευασίας τους. Αν έχετε αμφιβολίες, τα δοκιμάζετε και δεν τα πετάτε στα πλακάκια εκτός αν θέλετε να καθαρίζετε ή να κάνετε τη φάση σας.

Ναι, η μητέρα σας ξέπλενε με μπόλικο νερό τα ζυμαρικά, αλλά εσείς δεν θα το κάνετε ποτέ ξανά γιατί θα αφαιρέσετε το άμυλο και τη νοστιμιά τους και αυτό δεν το θέλετε για κανένα λόγο.

Δεν χρειάζεται να στραγγίζετε όλο το νερό με μανία. Αφήστε τα ζυμαρικά με αρκετά υγρά γιατί το άμυλο που περιέχουν θα βοηθήσει τη σάλτσα να γίνει ακόμα πιο έντονη και γευστική.