Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 29/9 ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του. Στη συνέχεια ο 48χρονος ηθοποιός φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του όχημα σε απόσταση 400 μέτρων και να έφυγε από το σημείο.

Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του Alpha, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

O ηθοποιός στη συνέχεια παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το μεγάλο όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

Στο μικροσκόπιο αν είχε πιει

Υπό διερεύνηση είναι αν ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς πριν το συμβάν βρισκόταν σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Αν είχε παραμείνει στο σημείο, είχε υποβληθεί σε αλκοτέστ και ήταν θετικός θα διωκόταν με διάταξη του νόμου (290Α) που είναι πάλι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Αν ήταν αρνητικός θα διωκόταν με το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ήδη.

«Άκουσα ένα τράνταγμα. Υπέθεσα στην αρχή ότι ήταν σεισμός, αλλά ήταν το συγκεκριμένο τρακάρισμα. Έχει διαλυθεί (το αυτοκίνητο της μητέρα μου). Το πρωί μάς χτύπησαν το κουδούνι και μας είπαν ότι μας τράκαραν» είπε ο ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη ζημιές.

Οι ποινές

Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.