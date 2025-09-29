Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης του Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ηθοποιός είχε παρεπεμφθεί στο αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη με το όχημά του.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Μετά την απολογία του στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας. Η εκδίκαση της υπόθεσής του πήρε αναβολή και ο ηθοποιός θα δικαστεί στις 8 Οκτωβρίου.

Εξερχόμενος ο Βασίλης Μπισμπίκης δήλωσε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα».

Μπισμπίκης: «Δεν είχα πιει, πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε δηλώσεις του στο Mega, υποστηρίζει πως δεν είχε πιει και ότι δεν έτρεχε την ώρα του ατυχήματος.

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το Τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14.00, το μεσημέρι του Σαββάτου, και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ώρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση» ανέφερε.

Κατηγορείται για πλημμέλημα

Ο ηθοποιός κρατήθηκε μετά το περιστατικό καθώς έχει αλλάξει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.