Ο Βασίλης Μπισμπίκης θα δικαστεί στις 8 Οκτωβρίου για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη και την εγκατάλειψη των αυτοκινήτων στα οποία προκάλεσε ζημιές.

Σήμερα η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» πώς βρέθηκε το τρακαρισμένο αυτοκίνητο του ηθοποιού, αμέσως μετά το περιστατικό.

Όπως είπε κάτοικος της περιοχής, όπου βρέθηκαν διαλυμένα τα αυτοκίνητα, βρήκε στο δρόμο τμήμα από το φανάρι αυτοκινήτου, που δεν ανήκε σε κανένα από αυτά. Μιλώντας με έναν φίλο του, που γνώριζε από αυτοκίνητα, βρήκαν τον σειριακό αριθμό του φαναριού και κατέληξαν ότι ανήκει στη μάρκα του αυτοκινήτου που έχει ο κ. Μπισμπίκης.

Το απόγευμα ο ίδιος άνθρωπος πήγε βόλτα με τον γιο του μήπως και δει το αυτοκίνητο και το παιδί είδε κοντά στο πάρκο το τρακαρισμένο αμάξι του ηθοποιού. Ο πατέρας (δικηγόρος στο επάγγελμα) πήρε τηλέφωνο το 100, κανείς δεν απαντούσε και έστειλε mail στην Τροχαία. Ετσι κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και εντόπισαν τον ηθοποιό.