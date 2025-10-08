5 το πρωί: Αντιδράσεις από την κατάθεση Βάρρα – Σταματάει την απεργία πείνας ο Ρούτσι – Σενάρια εκλογών στη Γαλλία
Βορίδης και NEUROPUBLIC διαψεύδουν τους ισχυρισμούς Βάρρα, μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική για το πολυπλόκαμο σκάνδαλο, όπου υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός τον απομάκρυνε κατ' απαίτηση του τεχνικού συμβούλου
1
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκθέτει Βορίδη ο Βάρρας
- Επεισοδιακή κατάθεση και ευθείες αιχμές: Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνθηκε κατ’ απαίτηση της εταιρείας NEUROPUBLIC, με εκτελεστή τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Κατήγγειλε πιέσεις για «παράνομες πληρωμές» και μίλησε για «κατάρρευση του Οργανισμού», λόγω του απόλυτου ελέγχου του τεχνικού συμβούλου.
- Αντεπίθεση Βορίδη: Ο πρώην υπουργός απάντησε πως οι καταγγελίες του Βάρρα είναι «θεωρητικές κατασκευές χωρίς στοιχεία», απορρίπτοντας τις αναφορές περί πιέσεων ή παρανομιών. Υποστήριξε ότι τα 466 εκατομμύρια ευρώ που «δήθεν χάθηκαν», αφορούσαν ευρωπαϊκές αποφάσεις και κατέληξαν τελικά στον κρατικό λογαριασμό, κατηγορώντας τον πρώην πρόεδρο για «τεχνικά αδόκιμους ισχυρισμούς».
- Διάψευση από τη NEUROPUBLIC: Η εταιρεία απάντησε με αυστηρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Βάρρα «ψευδείς και συκοφαντικές». Τόνισε ότι λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, ότι θα αντικρούσει κάθε αναληθή ισχυρισμό ενώπιον της Εξεταστικής και ότι επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά για την αποκατάσταση της φήμης της.
2
Η «μεγάλη νίκη» του Πάνου Ρούτσι
- Απεργία πείνας: Ύστερα από 23 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι κέρδισε τον αγώνα του, και σταμάτησε την απεργία πείνας καθώς τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του έγιναν δεκτά.
- Οι δηλώσεις Ασλανίδη: «30 μήνες ήταν όλα καλά με τους ιατροδικαστές. Εγώ είχα κάνει δύο αιτήματα, μου ανέφεραν ότι οι ιατροδικαστές έκαναν το έργο τους σωστά και τώρα ξαφνικά, βλέποντας τον Πάνο 23η μέρα εδώ πέρα να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, μάλλον αποφάσισαν να δώσουν το αίτημα που έχει ο Πάνος», ανέφερε ο συγγενής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.
- Η Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι σε δηλώσεις της στο Σύνταγμα ανέφερε ότι: «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος, με τη δύναμη της ψυχής του και με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς»,
3
Διάλυση της Βουλής και νέες εκλογές σκέφτεται ο Μακρόν
- Οι πολιτικοί σύμμαχοι γυρνούν την πλάτη: Ο ένας μετά τον άλλο, πρώην πρωθυπουργοί, αλλά και υπουργοί σε κυβερνήσεις του, έριξαν ευθύνη στον γάλλο πρόεδρο για το αδιέξοδο. Γκαμπριέλ Ατάλ, Εντουάρ Φιλίπ και Μπρουνό Ρεταϊγιό, όλοι άσκησαν κριτική και ζήτησαν εκλογές, ενώ ο Φιλίπ ζήτησε και την παραίτηση Μακρόν.
- Ο Λεκορνί συνεχίζει τις επαφές: Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός θα έχει επαφές μέχρι σήμερα το βράδυ με πολιτικούς από όλο το φάσμα, για να εξετάσει αν υπάρχει ενδεχόμενο σχηματισμού κάποιας βιώσιμης κυβέρνησης. Ο Μακρόν την ίδια ώρα ετοιμάζεται, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, για εκλογές, στις 16 Νοεμβρίου.
- Τα αριστερά κόμματα θέλουν «συγκατοίκηση»: Τα αριστερά κόμματα -πλην της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI)- συσπειρώθηκαν γύρω από το αίτημα των Σοσιαλιστών για έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση από την Αριστερά και όχι εκλογές. Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από το μακρονικό στρατόπεδο, που εμφανίστηκε θετικό, ακόμα και για «πάγωμα» του ασφαλιστικού νόμου της Μπορν.
4
Πού επιμένει η κακοκαιρία και πού υποχωρεί
- Πώς θα κινηθεί ο καιρός σήμερα: Αρκετά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. Στην Αττική, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά μέσα στην ημέρα, με πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά στα παραθαλάσσια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 7.
- Σε ποιες περιοχές επιμένει η κακοκαιρία: Στα νησιά του Αιγαίου θα είναι κατά διαστήματα άστατος, με βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, περιμένουμε μια ημέρα με αυξημένη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, με ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Μακεδονία το πρωί και πιθανόν και στα υπόλοιπα βόρεια και κεντρικά ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες: Αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Παρασκευή, 10/10, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.
5
Αγορά Ακινήτων: Από την Άνοδο στη Σταθεροποίηση
- Πτώση στις επενδύσεις, αλλά όχι κρίση: Παρά τη μείωση, κατά 18%, στις ξένες επενδύσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2025, η αγορά παραμένει ανθεκτική. Η κάμψη ερμηνεύεται ως «διόρθωση», μετά από ιστορικά ρεκόρ, ενώ η ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα διατηρεί δυναμική σε τουριστικές και αστικές περιοχές.
- Προκλήσεις από κόστος και νομοθεσία: Οι καθυστερήσεις γύρω από τον ΝΟΚ, το υψηλό κόστος κατασκευής και η έλλειψη εργατικού δυναμικού φρενάρουν την ανάπτυξη. Οι επενδυτές στρέφονται σε πιο στρατηγικές και επιλεκτικές κινήσεις, καθώς οι δυσκολίες καθιστούν τις επενδύσεις πιο απαιτητικές.
- Ανισότητες στην αγορά και ανεπαρκή μέτρα στήριξης: Οι τιμές παραμένουν υψηλές λόγω της χαμηλής προσφοράς, παρά τη μείωση της ζήτησης. Οι μικρομεσαίοι αγοραστές έχουν λιγοστέψει, ενώ προγράμματα όπως το «Σπίτι μου 2» κρίνονται ανεπαρκή. Οι ειδικοί προειδοποιούν για διεύρυνση του στεγαστικού χάσματος και κοινωνικές επιπτώσεις.
