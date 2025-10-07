Σε κινήσεις που καταδεικνύουν ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, προχώρησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ένα μόλις 24ώρο μετά από την παραίτηση του τελευταίου πρωθυπουργού του, του Σεμπαστιάν Λεκορνί και με μόλις 24 ώρες ακόμα να απομένουν στην εντολή που του έδωσε να διερευνήσει μέσω επαφών με της ηγεσίες των κομμάτων αν υπάρχει κάποιο περιθώριο για να προκύψει μια βιώσιμη κυβέρνηση.

Η απόφαση του Μακρόν να καλέσει στο Ελιζέ τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, Γιαλ Μπραουν-Πιβέ και Ζεράρ Λαρσέ, προκάλεσε πλήθος σχολίων πως επίκειται μια διάλυση της Βουλής, καθώς το Σύνταγμα προβλέπει πως πριν από μια τέτοια απόφαση ο πρόεδρος της χώρας είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το Άρθρο 12 να διαβουλευτεί με τους επικεφαλής των δύο σωμάτων.

Οι υποψίες πως το σενάριο της διάλυσης της Βουλής και της προκήρυξης εκλογών γίνεται όλο και πιο «πραγματικό» ενισχύθηκαν από σχετικό δημοσίευμα της ερευνητικής και σατιρικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Le Canard Enchaîné, ότι ο Μακρόν έδωσε εντολή στους νομάρχες της Γαλλίας, τους κορυφαίους αξιωματούχους σε κάθε ένα από τα 101 νομαρχιακά διαμερίσματα της Γαλλίας, να προετοιμαστούν για πιθανές πρόωρες εκλογές στις 16 και 23 Νοεμβρίου.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που συνδέει την παράκληση Μακρόν προς τον Λεκορνί να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για την σύμπηξη κάποιας κυβέρνησης μέχρι αύριο, με τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, αλλά και τις συνομιλίες με τους προέδρους των δύο σωμάτων της Βουλής, είναι πως οι εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 20 έως 40 ημέρες μετά την διάλυση του κοινοβουλίου. Η 16η Νοεμβρίου απέχει ακριβώς 40 ημέρες από αύριο, οπότε και η εντολή Μακρόν στον Λεκορνί για μια τελευταία προσπάθεια λήγει. Επίσης στις 11 Νοεμβρίου είναι αργία στην Γαλλία καθώς είναι η επέτειος της Ημέρας της Ανακωχής (επέτειος της λήξης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου) και επειδή φέτος είναι Τρίτη, η Δευτέρα είναι επίσης αργία, με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να προετοιμάζονται για ένα τετραήμερο.

Ο Μακρόν έμεινε μόνος

Όμως, δεν είναι αυτοί οι λόγοι που οδήγησαν τον πρόεδρο της Γαλλίας να σκέφτεται να προκηρύξει εκλογές. Η απόφαση, αν φυσικά δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ελήφθη όταν ο ένας μετά τον άλλο πρώην πρωθυπουργοί και ένθερμοι υποστηρικτές του Μακρόν, εμφανίστηκαν να του γυρνούν την πλάτη.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ ήταν ο πρώτος που τράβηξε το σπαθί του, αποστασιοποιούμενος από τον Μακρόν, του οποίου τις αποφάσεις, όπως λέει, δεν καταλαβαίνει πλέον.

Το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter, είπε: «Τις περισσότερες φορές, οι αποφάσεις του έχουν δώσει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει επιθυμία για μοίρασμα της εξουσίας. Ενώ τα αποτελέσματα της διάλυσης της Βουλής του 2024 υποδηλώνουν ότι η εξουσία είναι αναγκαίο να μοιραστεί».

Από την πλευρά του Εντουάρ Φιλίπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Ο άνθρωπος που ο Μακρόν διόρισε ως πρώτο πρωθυπουργό του το 2017 ζήτησε την παραίτηση Μακρόν, υποστηρίζοντας σε δηλώσεις του ότι: «Μου φαίνεται ότι θα έκανε στον εαυτό του τιμή αν… ανακοίνωνε ότι διοργανώνει πρόωρες προεδρικές εκλογές».

Η επίθεση Ατάλ και Φιλίπ στον Μακρόν σε αυτή την φάση θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας προσωπικής στρατηγικής και των δύο καθώς οι προεδρικές εκλογές του 2027 πλησιάζουν και δεν θα ήταν καθόλου περίεργο να θέλουν να κρατήσουν το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας τους ανοιχτό.

Τέλος ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταϊγιό, για χάρη του οποίου έπεσε η κυβέρνηση Λεκορνί, ξεκαθάρισε ότι «σίγουρα δεν θα υποστηρίξει μια κυβέρνηση με επικεφαλής έναν αριστερό πρωθυπουργό ή κάποιον από το στρατόπεδο του Μακρόν», μετά από τις σημερινές συνομιλίες που είχε με τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό.

Εξελίξεις στην Αριστερά

Την ίδια ώρα πάντως κι ενώ ο Λεκορνί συνεχίζει τις επαφές του με τα κόμματα, στην αριστερά έχει ξεσπάσει «εμφύλιος» ανάμεσα στην μεγαλύτερη πολιτική δύναμη του αριστερού φάσματος, την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο μεν Ζαν Λικ Μελανσόν εμφανίζεται να ζητά την απομάκρυνση του Μακρόν από την προεδρία μέσω κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ενώ Πράσινοι, Σοσιαλιστές και Κομμουνιστές εμφανίζονται έτοιμοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο «συγκατοίκησης» ενός πρωθυπουργού προερχόμενου από τις τάξεις του με πρόεδρο τον Μακρόν και την στήριξη των Μακρονιστών στην Βουλή.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πως θα έβλεπε στην παρούσα συνθήκη ο Εμμανουέλ Μακρόν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το ενδιαφέρον των γαλλικών μέσων τράβηξαν οι δηλώσεις της πρώην πρωθυπουργού του Μακρόν Ελζαμπέτ Μπορν, ότι αν είναι να βγει η χώρα από το πολιτικό αδιέξοδο η ίδια είναι ανοιχτή η «να παγώσει» μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού που είναι δικό της δημιούργημα.