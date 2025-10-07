Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όντας δικηγόρος της οικογένειας του Πάνου Ρούτσι έκανε δηλώσεις από την πλατεία Συντάγματος. Ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας εδώ και 23 ημέρες, προκειμένου να γίνουν δεκτά τα αιτήματα για την εκταφή της σορού του γιου του, καθώς και της διεξαγωγής τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Η δικηγόρος της οικογένειας μίλησε για τον αγώνα του πατέρα που έχασε το γιο του και πως κατάφερε να πετύχει το στόχο του. «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι», υπογράμμισε.

«Η συσκότιση η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να κρυφτεί η αλήθεια, δεν νίκησαν, βγαίνουν από τα ντουλάπια, οι έρευνες βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών βγαίνουν από τα ντουλάπια και από τα έγγραφα αυτά στοιχεία που αφορούν. Σήμερα με την απόφαση αυτή, η δικογραφία 3000 σελίδων ανασύρεται από το αρχείο», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ίδια τόνισε ότι με με την απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε πως η συγκάλυψη δεν επικράτησε. «Ο αγώνας του Πάνου, ο αγώνας αυτού του ανθρώπου το που τον στήριξε ολόκληρη κοινωνία και τον στηρίζει βαθιά, δικαιώθηκε», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο απεργός πείνας θα προχωρήσει και εκείνος σε δηλώσεις, μόλις ολοκληρώσει η συνήγορός του.

Νωρίτερα, στο σημείο κατέφθασε και η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, η οποία από την πρώτη μέρα βρίσκεται στο πλευρό του και τον στηρίζει.

Το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι

Μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά, έστειλε νωρίτερα ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου, θα είμαι εδώ».