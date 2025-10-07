Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 20:00 το βράδυ στο Σύνταγμα από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, η κα Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Η συνήγορος του απεργού πείνας έκανε λόγο για μια «μεγάλη νίκη» του αγώνα του, αναφερόμενη στη δικαστική εντολή για τη διενέργεια νέων εξετάσεων. «Ελπίζω μέχρι τις 8 το βράδυ, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε η κα Κωνσταντοπούλου.

Ασλανίδης: Η θυσία του Πάνου Ρούτσι τούς κέρδισε

Τις πληροφορίες περί έγκρισης του αιτήματος για την εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων από την Εισαγγελία Λάρισας, έπειτα από 30 μήνες, σχολίασε ο πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, αποδίδοντας την εξέλιξη στον αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Παρότι η οικογένεια δεν έχει λάβει ακόμη την απόφαση εγγράφως, ο κ. Ασλανίδης ενημερώθηκε για την αλλαγή στάσης της εισαγγελίας, η οποία, όπως είπε, ήρθε μετά από δύο δικές του απορριφθείσες αιτήσεις.

«30 μήνες ήταν όλα καλά με τους ιατροδικαστές. Εγώ είχα κάνει δύο αιτήματα, μου ανέφεραν ότι οι ιατροδικαστές κάναν το έργο τους σωστά και τώρα ξαφνικά, βλέποντας τον Πάνο 22η μέρα εδώ πέρα να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, μάλλον αποφασίσανε να δώσουν το αίτημα που έχει ο Πάνος», τόνισε, μιλώντας στο Orange Press Agency, συγκεκριμένα ο κ. Ασλανίδης.

«Δυστυχώς, πέρασαν 30 μήνες για να γίνει το αυτονόητο»

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μακρά και ψυχοφθόρα διαδικασία, επισημαίνοντας τις αρχικές παραλείψεις που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. «Η κατάσταση, δυστυχώς, έφτασε 30 μήνες για να γίνει το αυτονόητο, αυτό που δεν κάναν από την πρώτη μέρα οι ιατροδικαστές. Ενώ είχαν διαβιβαστικό να πάνε στον τόπο του εγκλήματος, δεν πήγανε ποτέ. Τα υπολείμματα των παιδιών τα μαζεύανε πυροσβέστες σε σακούλες και τα πηγαίναν στη Λάρισα και γινόταν διαλογή», ανέφερε.

Υπενθύμισε επίσης τις μακάβριες ανακαλύψεις υπολειμμάτων σε διάφορα σημεία, πολύ καιρό μετά το δυστύχημα, που κατέστησαν την εκταφή αναγκαία. «Βρήκαμε τα υπολείμματα των παιδιών, οστά, στο Κουλούρι, στα καμμένα βαγόνια, και σε ένα οικόπεδο που ανακαλύψαν οι γονείς αδήλωτο στα Πηγάδια. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, συν ότι δεν υπήρχε εξήγηση για την έκρηξη και τη φωτιά, ξεκίνησα από πέρυσι τα αιτήματα για την εκταφή, για να διαπιστώσω αν είναι ο γιος μου πρώτα και δεύτερον να βρω την αιτία θανάτου», εξήγησε ο κ. Ασλανίδης.

Τέλος, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά προσπάθησε να τον αποτρέψει. «Ο Πάνος, του είχα πει όταν ήρθε την πρώτη μέρα να μην το κάνει, γιατί έχει πολλά θέματα με την υγεία του και δεν άξιζε να δώσει τη ζωή του. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η θυσία που πήγε να κάνει, τους κέρδισε. Έφερε τα πάνω-κάτω», κατέληξε.